Почалося «полювання» за закордонними активами родини Асада – WSJ

Башар Асад та його родина були добре підготовлені до вигнання

Після падіння в Сирії режиму Башара Асада почалося «полювання» за активами його родини та родичів за кордоном. Про це The Wall Street Journal повідомив колишній чиновник Білого дому Ендрю Тейблер, який відстежив активи членів родини колишнього сирійського лідера.

Згідно з інформацією, серед активів – рахунки у швейцарських банках, нерухомість у Дубаї, бізнес у Відні. «У них завжди був план «Б», вони (родичі Асада, – «Главком») добре підготувалися до вигнання», – сказав Тейблер.

Видання стверджує, що закордонні активи вдалося відстежити у членів родини дружини Асада Асми Ахрас, матері колишнього президента Аніси Махлуф та його дядька Ріфата Асада. Серед виявлених активів: рахунки Аніси та її брата Мохаммеда Махлуфа у банку Credt Suisse у Швейцарії, дохід від «нелегальних мереж» родини Ахрас у європейських країнах та державах Перської затоки, нерухомість племінника Аніси Хафеза Махлуфа у Москві на суму $22.3 млн.

Найбільше активів, зазначає газета, вдалося знайти в одного із синів Мохаммеда Махлуфа – Рамі. Зокрема, йдеться про нерухомість у Румунії, 18 рахунках у філіях HSBC на Кайманових та Британських Віргінських островах, нерухомості та приватному літаку в Дубаї вартістю $43 млн.

Втраченими у 2020 році називаються: оператор мобільного зв'язку Syriatel, приватна авіакомпанія Cham Wings, ексклюзивні контракти на роботу на ринках безмитної торгівлі у Сирії, 50% акцій Cham Holding.

Нагадаємо, сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Перекидання здійснювалось у 2018-2019 роках, а самі кошти належали Центробанку Сирії. При цьому, як зазначило обізнане джерело Financial Times, у зазначений період у країні спостерігався гострий дефіцит іноземної валюти. Тоді резерви були «майже нульовими».