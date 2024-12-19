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Путін розповів, чи зустрічався з Асадом після його втечі зі Сирії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін розповів, чи зустрічався з Асадом після його втечі зі Сирії
Володимир Путін зробив заяву про Башара Асада
фото: скріншот з відео

Путін пообіцяв запитати Асада про долю американського журналіста Остіна Тайса, який зник у Сирії

Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що поки не бачився з Башаром Асадом, який втік до Росії із Сирії, але планує це зробити. Про це він зауважив на пресконференції за підсумками 2024 року.

Також Путін пообіцяв представнику американської телерадіомовної компанії NBC, що поставить Асаду питання про долю американського журналіста Остіна Тайса, який зник у Сирії.

Як зазначалося, американського журналіста Остіна Тайса взяли в полон 14 серпня 2012 року на контрольно-пропускному пункті поблизу Дамаска під час висвітлення громадянської війни в Сирії. Агентство Reuters писало, що він здійснив спробу втечі у 2013 році після понад п’яти місяців у сирійській в’язниці. Згодом у 2016 році з’явилася інформація, що Тайса бачили в лікарні в Дамаску, але ці дані досі не підтверджені.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, стверджують, що Асад із родиною вже у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, утеча з Дамаска Башара Асада супроводжувалась новинами про зникнення з моніторингових радарів  сигналу літака Іл-76Т з сирійським диктатором на борту, яке начебто було спричинене збиттям чи авіакатастрофою. Згідно з наявними даними, вказану дезінформацію Росія використовувала для прикриття своєї операції з порятунку сирійського вождя та обмеженого кола наближених до нього осіб.

Згодом стало відомо, що сирійська влада відправляла до Росії літаки з мільйонами доларів і євро готівкою, коли повалений президент Башар Асад ще перебував при владі. Про це пише Financial Times  з посиланням на конфіденційні документи.

Також повідомлялося, що брат колишнього президента Сирії Башара Асада Махер Асад міг бути затриманий на кордоні Лівану та Сирії. Про це повідомляють росЗМІ. Проте офіційної інформації наразі немає.

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Теги: Сирія Башар Асад війна путін путінський режим росія росіяни

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