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    Білоруси заявляють про успіхи в боротьбі з торгівлею людьми (відео)

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    Тисячі мігрантів виявилися заручниками на білоруському кордоні - Білоруси заявляють про успіхи в боротьбі з торгівлею людьми (відео)
    Тисячі мігрантів виявилися заручниками на білоруському кордоні
    фото з відкритих джерел

    Промова представника Лукашенка для ООН вже наробила галасу

    Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей виступив із відеозверненням на нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з оцінки Глобального плану дій Організації боротьби з торгівлею людьми.

    «Незважаючи на значні успіхи, ми щорічно фіксуємо нові форми та методи експлуатації людей, нові схеми рекрутингу дорослих та дітей, нові механізми повторного залучення реабілітованих жертв», − заявив міністр. В коментарях до відео вже з'явилися іронічні коментарі, адже саме Білорусь сьогодні найбільше асоціюється з експлаутацією людей.

    «Торгівля людьми також стала зброєю у збройних конфліктах. Важливо, щоб Рада Безпеки приділяла увагу цьому питанню в контексті діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки», − додав Макей ще одну тезу для критики з боку слухачів.

    Нагадаємо, Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.

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    Теги: Білорусь ООН торгівля людьми
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    Білоруси заявляють про успіхи в боротьбі з торгівлею людьми (відео)