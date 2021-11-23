Білоруси заявляють про успіхи в боротьбі з торгівлею людьми (відео)

Промова представника Лукашенка для ООН вже наробила галасу

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей виступив із відеозверненням на нараді високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з оцінки Глобального плану дій Організації боротьби з торгівлею людьми.

«Незважаючи на значні успіхи, ми щорічно фіксуємо нові форми та методи експлуатації людей, нові схеми рекрутингу дорослих та дітей, нові механізми повторного залучення реабілітованих жертв», − заявив міністр. В коментарях до відео вже з'явилися іронічні коментарі, адже саме Білорусь сьогодні найбільше асоціюється з експлаутацією людей.

«Торгівля людьми також стала зброєю у збройних конфліктах. Важливо, щоб Рада Безпеки приділяла увагу цьому питанню в контексті діяльності з підтримки міжнародного миру та безпеки», − додав Макей ще одну тезу для критики з боку слухачів.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС.