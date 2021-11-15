Біженців, що застрягли на білорусько-польському кордоні, починають повертати до Іраку

Перший авіарейс із репатріантами заплановано на четвер

Перший рейс для репатріації громадян Іраку, які є серед мігрантів, які застрягли на білорусько-польському кордоні, буде організовано в четвер «на добровільних засадах». Відповідну заяву зробило керівництво країни, передає Euronews.

«Ірак здійснить перший рейс для тих, хто бажає добровільно повернутися додому, 18 числа цього місяця», – заявив речник Міністерства закордонних справ Іраку Ахмед аль-Сахаф по телебаченню.

У неділю відбувся перший контакт на високому рівні між Брюсселем і Мінськом з початку кризи на східному кордоні ЄС. Автократичного лідера Білорусі звинувачують у навмисній організації напливу мігрантів, щоб завдати шкоди європейським державам.

Глава дипломатичної діяльності ЄС Жозеп Боррель поспілкувався з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Згодом він назвав гуманітарну ситуацію на кордоні «хиткою».

Раніше повідомлялося, що Ірак закрив консульства Білорусі та скасував авіарейси до Мінська.

Нагадаємо, МЗС Польщі заявило, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр – координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Ще 8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явились відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

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