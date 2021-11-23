ЄС створить чорний список турфірм, які сприяють нелегальній міграції

Міграційна криза на кордоні ЄС із Білоруссю триває вже кілька тижнів

Євросоюз вважає, що міграційна криза не могла статися без участі туристичних агенцій і транспортних операторів

Європейський Союз готує новий правовий інструмент, який дозволить карати туристичні та транспортні компанії, що допомагають у торгівлі людьми, щоб перешкодити Білорусі та іншим прикордонним країнам використовувати нелегальну міграцію як загрозу проти ЄС. Як повідомляє Bloomberg, Європейська комісія оголосить про нові заходи найближчим часом.

Новий механізм, спрямований на покарання тих, хто сприяє незаконному ввезенню мігрантів до ЄС, є останньою відповіддю на кризу на кордоні з Білоруссю.

Цей крок було зроблено через два дні після того, як прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що Європа стикається із «синхронізованою» загрозою безпеці через прикордонну кризу.

Згідно з документами, ЄС вважає, що нещодавні події не могли статися без участі деяких транспортних операторів, свідомо чи несвідомо.

Згідно з висунутою пропозицією, всі транспортні оператори – наземні, повітряні, внутрішні водні та морські – які, як вважається, беруть участь у контрабанді чи торгівлі людьми в ЄС або сприяють їм, можуть зіткнутися з призупиненням дії ліцензій, обмеженнями на операції в Європі та заморожуванням транзиту через ЄС.

У документах ідеться про те, що будь-які заходи, що накладаються на операторів, будуть пропорційні особливостям кожного випадку і їх термін не повинен перевищувати року, після чого вони будуть переглянуті та, можливо, відновлені.

Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко пообіцяв влаштувати різанину «причетним до кризи мігрантів».

Напередодні Білорусь звітувала про повернення на батьківщину сотні мігрантів.

Нагадаємо, упродовж вихідних ситуація на білорусько-польському кордоні залишалася напруженою.

У неділю прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас подякувала в Польщі за захист зовнішніх кордонів НАТО і ЄС та заявила про необхідність посилення санкцій щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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