Скільки заробляють біженці у Польщі: нове дослідження

Зарплатня мігрантів у Польщі у період з 2022 по 2023 рік зросла на 6%

У 2023 році біженці отримували зарплату у розмірі 3-4 тис. злотих

До повномасштабної війни у Польщі було працевлаштовано 94% українських мігрантів, а під час війни – 64%. 2023 року майже половина українських біженців задекларувала свій заробіток у менш ніж у 3 тисячі злотих – 28 тис. грн. Про це йдеться у звіті Національного банку Польщі (НБП), що проаналізував аналітичний центр міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal.

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«У 2023 році найчастіше українські біженці і довоєнні мігранти отримували зарплату у розмірі 3-4 тис. злотих (28-38 тис. грн), однак 49% біженців задекларували заробіток менше ніж у 3 тис. злотих», – йдеться у дослідженні. Зазначається, що середня чиста заробітна плата, отримана українцями у Польщі, сягає близько 33 тис. грн.

Водночас щороку відбувається зростання заробітної плати біженців, що є наслідком рекордно низького рівня безробіття у Польщі та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати.

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Згідно з опитуванням, яке проводилося НБП з 2019 року, середня заробітна плата мігрантів, які прибули до Польщі до початку війни, зросла у період з 2019 по 2022 рік приблизно на 38%, а в період з 2022 по 2023 рік – на 6%.

Нагадаємо, кожен пʼятий біженець у Польщі – чоловік. Відповідне дослідження зробив Національний банк країни. Зазначається, що у 2023 році частка чоловіків трохи зросла. Як ідеться у дослідженні, до 2022 року співвідношення між жінками й чоловіками серед українських мігрантів становило 55% на 45%, а серед тих, хто в’їхав протягом останніх двох років, – 78% на 22% (наприкінці 2022 року чоловіків було 19%).

Основним джерелом доходу для мігрантів з України є зарплата, але економічне становище біженців важче, ніж у довоєнних мігрантів. Інтеграція біженців на польський ринок праці сповільнилася порівняно з 2022 роком.

Українські мігранти – добре освічені люди, але їхня заробітна плата більше залежить від галузі промисловості та моменту прибуття, аніж від рівня освіти. Також знання польської мови серед біженців за останній період теж покращилось. Лише 13% з них заявляють про незнання польської мови. У свою чергу майже 60% біженців, які переїхали до Польщі перед 2022 роком, вважають, що вони добре знають польську мову.

До слова, у Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці у 2024 році. Переважно це робота, пов’язана із фізичною працею. Є дефіцит 28 професій наступного року. Найбільшу нестачу кадрів відчуватиме будівельна галузь. Бракуватиме спеціалістів у транспортній галузі: водіїв вантажних автомобілів та автобусів, а також електриків і зварювальників. У 12 з 16 польських воєводств шукатимуть працівників складу. По всій Польщі потрібні лікарі, медсестри та акушерки, а також у більшості регіонів потрібні фізіотерапевти, масажисти і опікуни, які доглядають за людьми похилого віку та людьми з інвалідністю.