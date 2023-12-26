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У Британії українські біженці стають жертвами візових шахраїв

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Британії українські біженці стають жертвами візових шахраїв
фото з відкритих джерел

Поліція Великої Британії активно працює над виявленням та запобіганням шахрайства, в якому вона звинувачує організовані злочинні групи

Велика Британія стикається зі зростаючою кількістю випадків, коли українські біженці в'їжджають до країни за допомогою підроблених віз, стаючи жертвами шахраїв. Про це повідомляє The Independent.

Організація Settled повідомила, що подібні візи складно розпізнати як фальшиві, оскільки авіакомпанії дозволяють українцям користуватися ними. Проте прикордонна служба вважає ці документи недійсними.

У разі виявлення підроблених віз, українські біженці стають нелегальними мігрантами та їхні паспорти вилучають. Співробітники прикордонної служби дедалі частіше надають українцям візи на півроку, однак вони залишаються без доступу до житла і пільг.

Поліція Великої Британії активно працює над виявленням та запобіганням шахрайства, в якому вона звинувачує організовані злочинні групи.

Settled закликала МВС видати чіткі інструкції для співробітників Прикордонної служби щодо видачі тимчасових візових штампів ошуканим українцям.

Стен Бенеш, виконавчий директор благодійної організації «Опора», також зазначає, що часто спілкується з українцями, які потрапили у візові афери. За його словами, шахраї часто намагаються запропонувати біженцям в'їзд до Великої Британії через Ірландію, використовуючи невідомість українців щодо того, що Ірландія не є частиною Великої Британії.

«Ми намагаємося пояснити, що візи у рамках «Української схеми» є безплатними і що люди повинні мати зв'язок із законним спонсором у Великій Британії, щоб подати заяву», - наголосив він.

Британський Червоний Хрест також повідомив, що йому відомо про невелику кількість випадків, коли британці, які повинні були прийняти українців, оплачували їм поїздку до країни з конкретною пропозицією роботи після прибуття. Однак пізніше виявлялося, що умови працевлаштування істотно відрізняються від тих, про які спочатку домовлялися.

«Ми також чули про випадки, коли додаткові витрати на проживання (комунальні платежі, витрати на харчування), пов'язані з утриманням сім'ї, використовуються як підстава для того, щоб змусити людей працювати в умовах експлуатації«», - додали у Червоному Хресті.

Інші благодійні організації раніше попереджали про те, що господарі будинків, де проживають українці, виставляють завищені рахунки. Це змушує людей працювати в експлуатаційний спосіб.

Раніше повідомлялося, що міністерство внутрішніх справ Великої Британії змушене призупинити виселення біженців із готелів на Різдво.

У листопаді йшлось про те, що українські біженці у Британії цієї зими можуть залишитися без даху над головою. Понад 6 тис. переселенців опинилися у групі ризику через потенційний розрив відносин з орендодавцями, мовний бар'єр та труднощі на ринку житла. Дослідження Британського Червоного Хреста показало, що українські біженці у Великій Британії стикаються з високим ризиком втрати житла, і тисячі їхніх сімей можуть опинитися без даху над головою вже взимку. 

Станом до кінця фінансового року 2023/2024 (тобто до 31 березня 2024 року) 6220 сімей українських біженців подадуть заявки на отримання допомоги у зв'язку з бездомністю. Це на 13% більше, ніж у 2022/2023 фінансовому році.

За прогнозами Британського Червоного Хреста, майже 5000 з цих сімей опиняться у «базовому бездомному стані», що означає, що вони матимуть нестачу житла, спатимуть на вулиці, тимчасово будуть перебувати у знайомих або могли б переїхати до гуртожитків.

Теги: біженці червоний хрест Велика Британія українці документи

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