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Польський мікроавтобус збив українських водіїв: МЗС повідомило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польський мікроавтобус збив українських водіїв: МЗС повідомило деталі
На кордоні польський мікроавтобус збив українських водіїв
фото ілюстративне

Поліція затримала польського перевізника  

Міністерство закордонних справ підтверджує, що 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул. Про це  повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували.

Водночас водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією. Розпочалися слідчі дії.

«Наші консули взаємодіють із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин інциденту. Тримають питання розслідування на контролі», – повідомив Ніколенко виданню.

Він також додав, що постраждалі українські водії вчора пройшли оформлення на кордоні і разом зі своїм автотранспортом повернулися до України.

Як повідомлялося, неподалік пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне» водій на мікроавтобусі з польськими номерами наїхав на трьох українських водіїв. Повідомляється, що польський водій наїхав на українців на пішохідному переході. 

Теги: Польща МЗС

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