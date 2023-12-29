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Російська ракета залетіла у Польщу? Повітряні сили відреагували

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська ракета залетіла у Польщу? Повітряні сили відреагували
Сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом
фото ілюстративне

За неофіційними даними російська ракета сьогодні впала на околицях польського селища Вожучин-Цукровні

Під час чергової масованої атаки росіян по України, ворожа ракета порушила повітряний простір Польщі. Цей інцидент має стати сигналом союзникам щодо необхідності посилити нашу протиповітряну оборону. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, порушення повітряного простору під час масованих ударів росіян не є чимось новим. Він нагадав про те, як декілька місяців тому один з ударних БпЛА терористів впав на території Румунії. Зокрема подібні випадки відбувались й на території Польщі.

«В результаті масованих атак це може траплятись. Ворог атакує приграничні території на заході, тому це можливо. Це ще один сигнал нашим партнерам, щоб України посилити необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали щитом між агресором і Європою. Захистили себе та захистили їх», – зауважив речник Повітряних сил.

Як повідомляє польський телеканал Republica, поки за неофіційними даними російська ракета сьогодні впала на околицях польського селища Вожучин-Цукровні.

Нагадаємо,  п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.

Як інформує радіо RMF, об’єкт, який рухався на великій швидкості, спостерігали мешканці ґміни Долгобичув на Люблінщині. Мова йде про територію навколо Пшеводува – саме тут рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з території України. Це село розташоване лише за 7 км від кордону з Україною.

RMF повідомляє, що сили ППО Польщі спостерігали за об’єктом. Інформації про те, що стався вибух, немає

Теги: Польща ракета

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