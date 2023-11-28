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Словацькі перевізники знову взялися погрожувати Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Словацькі перевізники знову взялися погрожувати Україні
Тиждень тому UNAS заблокував рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке»
фото ілюстративне

4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не покладав великих надій на якийсь прорив

Словацькі перевізники погрожують з п'ятниці заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників. Про це повідомив голова Спілки автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) Станіслав Скала, передає Reuters.

Скала зазначив, що UNAS дочекається реакції Міністерства транспорту Словаччини до четверга, перш ніж приймати остаточне рішення. Він додав, що 4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не покладав великих надій на якийсь прорив.

«Схоже, ні українська сторона, ні Європейська комісія не бажають відступати», – сказав він.

Нагадаємо, що тиждень тому UNAS заблокував рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє Нємецке», суміжний із українським пунктом «Ужгород».

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.

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Теги: кордон Словаччина

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