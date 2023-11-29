Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь

Кордон блокують представники двох фірм, які раніше постачали вантажі у Росію та Білорусь

Більшість польських водіїв підтримують українських колег і негативно налаштовані до «терористичної організації», яка влаштувала протест на кордоні з Україною. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив український далекобійник Павло Павлов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами українського водія, до організації, яка влаштувала протест на кордоні входять дві польські фірми вантажоперевезень, які займалися постачанням вантажів на територію РФ та до Білорусі.

«Хоча себе вони назвали Організацією вантажних перевезень Польщі, щось типу того. Причому, кажуть, що відстоюють свою думку від імені усіх автоперевізників Польщі. Але ж це не так, бо тільки дві фірми об’єдналися у протесті», – каже він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Далекобійник вважає, що головне завдання української влади – допомогти зняти блокаду перевізників на кордоні.

«Ми – водії, а вони – політики, вони між собою можуть вирішити це питання (представники української і польської влади). Чому вони його не вирішують і хто зацікавлений, аби не була вирішена проблема, то вже інше питання», – пояснює Павлов.

Як зазначає далекобійник, серед головних вимог польських протестувальників повернути українцям дозвільну систему. За його словами, до повномасштабної війни, Україні видавали 160 тис. дозволів для вантажних перевезень, зокрема і через територію Польщі.

«Через війну Україна втратила можливість перевозити вантажі повітрям і має суттєві обмеження на транспортування морем. Залишилися, в основному, сухопутні шляхи. Польські протестувальники стверджують, що ми підриваємо їхню економіку. Проте всього у півтора раза зросла кількість перевезень від тієї кількості, яка була до війни. Тобто до війни загалом було 650 тис. перевезень. Після початку війни стало 990 тис. А поляки стверджують, що у п’ять разів, хоча це не так. Брюссель цю систему дозволів скасував для нас саме через війну, бо іншого шляху доставляти вантажі не залишилося», –

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Павлова, у інших країнах згодом теж можуть утворитися величезні черги.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.