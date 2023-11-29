Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Серед головних вимог польських протестувальників повернути українцям дозвільну систему
фото з відкритих джерел

Кордон блокують представники двох фірм, які раніше постачали вантажі у Росію та Білорусь

Більшість польських водіїв підтримують українських колег і негативно налаштовані до «терористичної організації», яка влаштувала протест на кордоні з Україною. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив український далекобійник Павло Павлов.

За словами українського водія, до організації, яка влаштувала протест на кордоні входять дві польські фірми вантажоперевезень, які займалися постачанням вантажів на територію РФ та до Білорусі.

«Хоча себе вони назвали Організацією вантажних перевезень Польщі, щось типу того. Причому, кажуть, що відстоюють свою думку від імені усіх автоперевізників Польщі. Але ж це не так, бо тільки дві фірми об’єдналися у протесті», – каже він.

 Далекобійник вважає, що головне завдання української влади – допомогти зняти блокаду перевізників на кордоні.

«Ми – водії, а вони – політики, вони між собою можуть вирішити це питання (представники української і польської влади). Чому вони його не вирішують і хто зацікавлений, аби не була вирішена проблема, то вже інше питання», – пояснює Павлов.

Як зазначає далекобійник, серед головних вимог польських протестувальників повернути українцям дозвільну систему. За його словами, до повномасштабної війни, Україні видавали 160 тис. дозволів для вантажних перевезень, зокрема і через територію Польщі.

«Через війну Україна втратила можливість перевозити вантажі повітрям і має суттєві обмеження на транспортування морем. Залишилися, в основному, сухопутні шляхи. Польські протестувальники стверджують, що ми підриваємо їхню економіку. Проте всього у півтора раза зросла кількість перевезень від тієї кількості, яка була до війни. Тобто до війни загалом було 650 тис. перевезень. Після початку війни стало 990 тис. А поляки стверджують, що у п’ять разів, хоча це не так. Брюссель цю систему дозволів скасував для нас саме через війну, бо іншого шляху доставляти вантажі не залишилося», –

За словами Павлова, у інших країнах згодом теж можуть утворитися величезні черги.

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники заблокували кілька пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про ПП «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова» та «Рава-Руська-Гребенне». Причиною страйку стало скасування вимоги для українських перевізників одержувати дозвіл на перетин кордону.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники погрожують зробити цілодобове блокування руху вантажівок на напрямку пунктів пропуску «Медика-Шегині» на українсько-польському кордоні. Згодом польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною.

До слова, якщо блокування у Польщі триватиме, товаропотік поїде до словацького та угорського кордонів.

Читайте також: Три тижні на кордоні з Польщею. Інтерв’ю з українським далекобійником
Теги: Польща пункт пропуску протест водій кордон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські експортери мають проблеми із поставкою ягід через Польщу
Українські експортери ягід уникають однієї країни
6 листопада, 11:25
Як наголошує Зварич, Польща може надавати зброю Україні як безоплатно, так і за гроші
Військова співпраця продовжується. Посол України у Польщі зробив оптимістичний прогноз
8 листопада, 20:04
Команда центру буде супроводжувати школярів протягом всього періоду навчання для успішного складання мультитесту
У Польщі відкрився центр підготовки українських дітей до мультитесту
17 листопада, 17:46
Швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками
Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги
Вчора, 17:02
Черга вантажівок на польсько-українському кордоні
Страйк польських перевізників: Україна проведе переговори з Варшавою
11 листопада, 13:36
Протистояння з Росією не закінчиться, стверджує полковник ЗСУ
Скільки триватиме війна в Україні: полковник ЗСУ зробив прогноз
11 листопада, 16:44
6 листопада польські перевізники розпочали акцію протесту біля трьох пунктів пропуску на кордоні Польщі та України
На польському кордоні тисячі українських вантажівок очікують на в'їзд – Держприкордонслужба
16 листопада, 09:46
Хто ухвалюватиме рішення про виїзд чиновників за кордон: рішення уряду
Хто ухвалюватиме рішення про виїзд чиновників за кордон: рішення уряду
16 листопада, 15:37
Фінські прикордонники повідомили, що минула ніч на станціях була спокійною
Нелегали з Росії намагаються прорватися у Фінляндію, до кордону прибули військові
19 листопада, 19:05

Соціум

Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Як польські далекобійники ставляться до блокади кордону: український водій дав відповідь
Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми
Як почуваються українці у Литві: дослідження виявило три проблеми
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
Одна із федеральних земель Німеччини більше не приймає біженців, але є винятки
Патріарх Кирило змусив росіян молитися на Путіна (відео)
Патріарх Кирило змусив росіян молитися на Путіна (відео)
Під Москвою лунали вибухи через атаку дрона
Під Москвою лунали вибухи через атаку дрона

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Блокада кордону. Водій розповів, як українські далекобійники дурять колег, щоб пролізти без черги
59K
На Київщині прогриміли вибухи
25K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
23K
Нардеп, якого закрили у СІЗО, наростив заробітки на дорогах
19K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
14K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua