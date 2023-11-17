Польські перевізники готуються заблокувати ще один пункт пропуску

Акція протесту на польському кордоні може тривати до 3 грудня 2023 року

Із понеділка польські страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску Медика-Шегині

Польські перевізники мають намір перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною Медика-Шегині. Блокаду планують розпочати із понеділка, 20 листопада. Про це повідомляє

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Один з організаторів протесту Томаш Борковський заявив, що з понеділка польські страйкарі розширять блокаду на пункт пропуску Медика-Шегині.

За його словами, перевізники «не задоволені швидкістю» переговорів між урядами Польщі й України та очікують на новий етап.

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Нагадаємо, минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною.

Їхні вимоги:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень у рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборони реєстрації у Польщі компаній з капіталом з-за меж ЄС;

отримання доступу до української системи «Шлях»;

окремих черг для машин з ЄС у системі «єЧерга»;

виділення окремих черг для порожніх авто.

На українсько-польському кордоні, як і раніше, спостерігалися черги у напрямку трьох пунктів пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчова», «Рава-Руська-Гребенне».

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно з Міністерством інфраструктури Польщі та Директоратом Єврокомісії з питань транспорту та мобільності 15 листопада провели перемовини на пункті пропуску «Дорогуськ». Ключове питання – напрацювання спільних рішень для розблокування кордону.