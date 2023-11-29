Словацькі перевізники заблокують пункт пропуску на кордоні з Україною

Метою протесту є солідарність з перевізниками з Польщі

Союз автомобільних перевізників Словаччини блокуватиме пункт «Вишнє Нємецьке – Ужгород»

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) з 1 грудня розпочне блокування прикордонного пункту «Вишнє Нємецьке – Ужгород». Про це йдеться у пресрелізі UNAS.

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Зазначається, що рішення про блокування пункту перетину на кордоні з Україною ухвалила президія UNAS після переговорів із Міністерством транспорту Словаччини. Прикордонний пункт буде заблоковано у п'ятницю, 1 грудня, о 15:00.

Перевізники повідомили, що метою протесту є необхідність негайних рішень та солідарність з перевізниками з Польщі. Свої вимоги вони передали міністру транспорту Словаччини. Асоціація хоче негайного скасування угоди між ЄС і Україною про лібералізацію транспортних перевезень, яка нібито має руйнівний вплив на ринок перевезень у Словаччині.

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Блокада не обмежить перевезення гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива та охолоджених свіжих товарів. Ці вантажі будуть перетинати кордон без обмежень. Ввезення комерційних вантажів допускатиметься зі швидкістю чотири вантажівки на годину.

Нагадаємо, напередодні словацькі перевізники пригрозили з п'ятниці заблокувати головний пункт пропуску країни на кордоні з Україною, якщо не будуть вжиті заходи щодо обмеження конкуренції з боку українських перевізників.

Раніше повідомлялося, що польські перевізники пригрозили заблокувати роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, ситуація стає більш напруженою.