Деякі штами бактерії виробили стійкість навіть до нових антибіотиків, які розробляли для лікування подібних інфекцій

Деякі різновиди бактерії майже не піддаються лікуванню навіть новими препаратами. Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попереджає про погіршення ситуації з поширенням стійкої до антибіотиків бактерії Klebsiella pneumoniae. Найбільше ризикують пацієнти, які перебувають у лікарнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані ECDC та Politico.

За даними європейського агентства, у період із 2019 до 2025 року кількість випадків зараження крові штамами Klebsiella pneumoniae, стійкими до антибіотиків, зросла на 72%. Це протилежно до мети Євросоюзу – скоротити такі випадки на 5% до 2030 року.

Особливе занепокоєння викликає те, що деякі штами бактерії виробили стійкість навіть до нових антибіотиків, які розробляли для лікування подібних інфекцій. Через це кількість доступних варіантів терапії для пацієнтів із тяжкими інфекціями суттєво скорочується.

Klebsiella pneumoniae може спричиняти важкі інфекції кровотоку, пневмонію та ураження інших органів. За даними, наведеними журналістами, рівень смертності серед пацієнтів із такими стійкими штамами може становити 40-70%. Водночас ризик залежить від тяжкості інфекції та стану людини.

Також зазначається, що в багатьох країнах Європейського регіону щонайменше половина досліджених зразків Klebsiella pneumoniae від пацієнтів із тяжкими інфекціями виявилася стійкою до окремих важливих антибіотиків. Коли стандартні препарати перестають діяти, лікарям доводиться використовувати сильніші засоби, а якщо й вони не допомагають, можливості лікування стають обмеженими.

Загалом у країнах Євросоюзу щороку понад 35 тис. людей помирають від інфекцій, спричинених мікроорганізмами, стійкими до протимікробних препаратів.

Варто нагадати, що У мережі поширюються чутки про «нову невідому інфекцію», яка атакує українців. Громадяни та лікарі пишуть про спалах респіраторних захворювань, які не вдається ідентифікувати, адже тести на коронавірус та грип дають негативні результати.