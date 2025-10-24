Головна Скотч Здоров'я
Де найлегше заразитися супербактеріями? Дослідження виявило країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Міжнародні поїздки поширюють стійкі до антибіотиків бактерії
Мандрівники з Гонконгу, Данії та Нової Зеландії найчастіше повертаються із супербактеріями

Жителі Гонконгу, Нової Зеландії та Данії найчастіше «привозять додому» супербактерії після повернення з міжнародних подорожей. Такого висновку дійшли вчені Австралійського національного університету (АНУ), результати дослідження яких опубліковані в журналі Medical Xpress, пише «Главком».

Міжнародні поїздки відіграють ключову роль у глобальному розповсюдженні бактерій, які виробили стійкість до антибіотиків і стали так званими «супербактеріями». Інфекції, спричинені ними, складно піддаються лікуванню та стають причиною численних смертей у всьому світі.

Щоб краще зрозуміти механізми поширення цих небезпечних мікроорганізмів, вчені проаналізували ситуацію у 241 країні світу.

«Це перше дослідження, в якому кількісно оцінюється двонаправлений ризик у глобальному масштабі. Ми розглядали як мандрівників, які підхоплюють супербактерію за кордоном і повертаються з нею додому, так і тих, хто привозить «свою» бактерію в іншу країну», – розповів професор Пітер Колліньйон, провідний автор дослідження.

Північна та Західна Європа виявилися двома регіонами, мешканці яких найчастіше виїжджали за кордон та поверталися інфікованими супербактеріями. Регіоном із найвищим ризиком зараження від приїжджих мандрівників вчені назвали Карибський басейн.

Гонконг, Нова Зеландія та Данія очолили список країн із найвищим загальним впливом супербактерій. Мешканці цих країн найчастіше «привозили» небезпечні мікроорганізми як додому, так і в інші країни.

До слова, регулярні фізичні тренування можуть стати ключем до відновлення роботи імунної системи у людей, які страждають на постковідний синдром (тривалий Covid-19). До такого висновку дійшли вчені з університету Лафборо за результатами дослідження, представленого на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі. 

Теги: Європа Данія Нова Зеландія вірус вчені

