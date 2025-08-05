Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини

Лікар Угур Еврен підкреслює, що випадки захворювання на холеру в Туреччині трапляються нечасто, проте недооцінювати ситуацію не слід

Відпочивальникам на турецьких курортах слід виявляти підвищену пильність щодо свого здоров'я після купання у водах Мармурового, Егейського та Середземного морів. Деякі із них свідомо відмовляються від запланованого відпочинку на курортах, і все через небезпеку, яка на них чекає цього сезону. Як повідомляє газета Milliyet, посилаючись на слова лікаря-уролога Угура Еврена, який працює у стамбульській лікарні Florence Nightingale, у морській воді низки регіонів виявлено наявність бактерій Vibrio cholerae та Vibrio parahaemolyticus, пише «Главком».

Зі зростанням температури морської води через глобальне потепління також поширюються мікроорганізми, які становлять серйозну загрозу для здоров'я людини. Бактерії, які поширилися з Балтійського моря до Північного, тепер також спостерігаються на турецькому узбережжі.

«Бактерії які розмножуються з підвищенням температури морської води, можуть потрапляти в організм через відкриті рани та спричиняти смертельні інфекції», – йдеться у статті.

Згідно з останнім попередженням, опублікованим Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), бактерії вібріони, які раніше зустрічалися лише в Балтійському морі, тепер також виявляються в Північному морі та в закритих зонах для купання.

Бактерія Vibrio cholerae, що викликає холеру, особливо добре розмножується в теплій та солоній воді. Інфікування може статися при випадковому ковтанні морської води. Холера проявляється у вигляді рясної діареї та швидкого зневоднення організму. Лікар Угур Еврен підкреслює, що випадки захворювання на холеру в Туреччині трапляються нечасто, проте повністю виключати ймовірність зараження не варто.

Угур Еврен стверджує, що реальний ризик виникає через контакт відкритих ран з морем: «Коли такі види бактерій, як Vibrio vulnificus, контактують зі шкірою, вони можуть спричинити інфекції тканин, а в рідкісних випадках – смертельні інфекції, такі як некротичний фасціїт».

«Бактерії виду Vibrio parahaemolyticus, які можуть передаватися через молюсків, таких як сирі устриці, може проявлятися болем у животі, блювотою, діареєю та лихоманкою. У людей з ослабленою імунною системою ці інфекції можуть поширитися в кров і перетворитися на сепсис».

Еврен також нагадав, що ризик урологічної інфекції зростає в літні місяці. У жінок тривале перебування у мокрому купальнику після купання провокує різноманітні інфекції сечовивідних шляхів, зокрема і небезпечні для здоров'я. Адже бактерії, зокрема кишкова паличка, можуть потрапляти до сечовивідних шляхів.

Басейн також небезпечний

Експерти наголошують на ризику інфекцій у басейнах в спекотну погоду, стверджуючи, що інфекції, спричинені такими бактеріями, як ротавірус, гепатит А, сальмонела, шигельоз та еколіоз, можуть бути дуже поширеними у таких місцях. Експерти також зазначають, що у дітей може бути сильна діарея та блювота, і застерігають від купання в басейнах, якщо у дитини діарея, блювота або відкриті рани на шкірі.

До слова, новий «головний біль» для туристів і туроператорів вигадали готелі в Туреччині – там стає все більш поширеним і популярним горезвісне «динамічне ціноутворення» або ціноутворення, засноване на попиті.

Раніше у Туреччині було зафіксовано новий температурний рекорд: у місті Силопі, провінція Ширнак, температура повітря досягла 50,5°.