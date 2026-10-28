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107-річна британка розкрила секрет довгого та щасливого життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Дороті Крайтон відзначила своє 107-річчя в оточенні родини
фото: Swns

107-річна жінка розповіла, яким має бути сніданок довгожителів

Британка Дороті Крайтон пережила Другу світову війну та працювала у Жіночій сухопутній армії Великої Британії. Жінка відзначила 107-й день народження та розкрила секрет свого довголіття. Про це пише «Главком» із посиланням на The Mirror.

Дороті Крайтон переконана, що довге та щасливе життя неможливе без рідних та активного соціального життя. Однак головним секретом її довголіття є особливий сніданок. «Секрет довгого та щасливого життя – мати хорошого чоловіка, хорошу сім’ю та тримати всіх навколо себе в тонусі. Крім того, я не можу жити без бекону та яєць щоранку або без моїх желейних цукерок Jelly Babies!» – розповіла довгожителька.

Дороті Крайтон відзначила 107-річчя
Дороті Крайтон відзначила 107-річчя
фото: Swns

Дороті Крайтон народилася в Брістолі. Жінка працювала перукаркою, однак після початку Другої світової війни приєдналася до Жіночої сухопутної армії Великої Британії. Вона працювала в сільському господарстві, допомагаючи забезпечувати країну продовольством. Саме тоді Дороті познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.

107-річна британка розкрила секрет довгого та щасливого життя
107-річна британка розкрила секрет довгого та щасливого життя
фото: Swns

Подружжя виховало трьох дітей – двох доньок і сина. Нині довгожителька має онуків та правнуків. У 2023 році Дороті переїхала до будинку для літніх людей Pear Tree Court. У закладі розповіли, що Дороті Крайтон дуже товариська, часто ходить до кав’ярні та часто пригощається солодощами з візка, що стоїть у будинку.

Свій 107-й день народження Дороті Крайтон відсвяткувала минулого місяця в колі друзів, рідних і працівників закладу. Для неї підготували сюрприз, приміщення прикрасили повітряними кульками та банерами, а кухар приготував святковий торт.

Нагадаємо, ветеран Другої світової війни Дейв Кіґґі відзначив своє 100-річчя. Пенсіонер розповів про свою головну мету та поділився тим, що допомагає йому жити довше. Дейв Кіґґі займається спортом усе життя. У 83 роки він відновив тренування в спортзалі. 

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Теги: здоров'я їжа поради довголіття

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Життя

107-річна британка розкрила секрет довгого та щасливого життя
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