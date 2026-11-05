Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка зачепить усю Європу

Трамп: Це буде велика, чудова домовленість. Усі будуть у захваті

Дональд Трамп зауважив, що угода має викликати загальне захоплення

Президент США Дональд Трамп заявив про можливе досягнення великої угоди для врегулювання конфлікту в Україні, наслідки якої виійдуть далеко за межі української території. Про це пише «Главком».

За словами американського лідера, готується грандіозна домовленість, яка охопить усю Європу та нібито викличе загальне захоплення.

«Буде досягнуто домовленості. Це буде велика домовленість, і вона торкнеться не лише України. Я навіть можу сказати, що вона може торкнутися усієї Європи. Це буде велика, чудова домовленість. Усі будуть у захваті», – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Кремль заявляв, що розглядає можливість контактів між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Зокрема, 21 жовтня російський диктатор порушив питання потенційної зустрічі з американським президентом під час переговорів зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не бачить сенсу запрошувати російського диктатора Володимира Путіна до Києва, оскільки російська сторона не приїде. Про це він зауважив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

«Ми не запрошуємо Путіна в Київ. Вони у 2022 році без запрошення прийшли. Але і запрошувати немає сенсу – вони не приїдуть, і це деструктивно. Так само, як і мене запрошувати в Москву. Це просто плювати в обличчя всьому світові, який хоче, щоб війна закінчилася», – сказав Зеленський.