Смертельний тропічний шторм «Мелісса» обрушився на Карибський басейн

Тропічний шторм створив загрозу «катастрофічних» повеней, є жертви

Тропічний шторм «Мелісса» вирував над Карибським басейном та вже забрав життя щонайменше чотирьох людей у регіоні. Синоптики попереджають, що стихія, яка найближчими днями може посилитися до урагану, принесе потужні дощі, повені та зсуви на Гаїті та Ямайку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Шторм «Мелісса» на Гаїті забрав життя трьох. Двоє померли внаслідок зсуву на заході країни, а третя жертва загинула після падіння дерева під час сильної зливи.

У Домініканській Республіці загинула четверта людина, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Майже 200 будинків було зруйновано, а водопостачання порушено для понад півмільйона людей.

За даними Національного центру ураганів США (NHC), очікується, що «Мелісса» досягне Гаїті пізніше цих вихідних, а Ямайки – наприкінці вихідних або на початку наступного тижня.

NHC попереджає про потужну кількість опадів та можливі «катастрофічні раптові повені та зсуви» у південних частинах Гаїті та Домініканської Республіки, а також на Ямайці:

Прогнозується, що до вівторка в частинах південної Еспаньйоли та Ямайки випаде від 38 до 64 см опадів. На півострові Тібурон (Гаїті) можливе випадіння до 89 см опадів. Південно-східна частина острова Куба також постраждає, очікується від 10 до 20 см.

Станом на 25 жовтня, максимальна стійка швидкість вітру в штормі становила 100 км/год, і він повільно рухався на північний захід зі швидкістю 6 км/год.

«Мелісса» є 13-м названим штормом сезону атлантичних ураганів, який, за прогнозами Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), очікується вищим за норму.

Нагадаємо, сильні дощі накрили Непал, спричинивши масштабні зсуви ґрунту та раптові повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. Рятувальні роботи тривають, ситуація залишається критичною.