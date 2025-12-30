Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
Польські фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти
фото: dailylviv.com

Цього разу польські фермери не будуть блокувати рух на дорогах

У Польщі 30 грудня фермери планують провести черговий загальнонаціональний протест. Він має відбутися з 10:00 до 15:00 годину. Фермери хочуть виступити проти угоди «Меркосур», задля захисту сільських громад. Про це розповідає «Главком» із посиланням на WRP.

Повідомляється, що протест має пройти вздовж головних автошляхів Польщі. Фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти. До того ж вони не будуть блокувати рух на дорогах. Феремери виставлять свою сільськогосподарську техніку з прапорами вздовж доріг. Протест має пройти під гаслами «СТОП Меркосур» та «На захист польських сіл».

Майбутній протест прокоментував один із його організаторів, Кшиштоф Олейник. «Польський фермер, європейський фермер, жодним чином не захищений від угоди Меркосур. Саме тому ми знову зустрічаємося на дорогах, щоб зобов'язати польський парламент видати резолюцію, яка закликатиме польський уряд однозначно та категорично виступити проти угоди Меркосур. Зараз саме час діяти», – виголосив він.

Протестувальники навіть створили карту місць, де будуть проходити демонстрації. Відомо, що фермери й досі подають заявки на участь у протесті. Тож кількість протестувальників може бути значною та зрости до його початку.

Повідомлялося, що польські фермери планували страйк на кордоні. За інформацією Львівської митниці, сьогодні, 6 вересня, польські фермери планують провести страйк поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Акція протесту передбачає блокування вантажного транспорту, що прямує на в’їзд в Україну. 

Нагадаємо, як польські фермери виходили на протести через невдоволення що зниження закупівельних цін на полуницю. Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.

Раніше «Главком» писав, як минулого року в Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня 2024 року, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Про це заявив лідер організації «Ошукане село» Роман Кондров, якого цитують PAP та TOK FM. Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.

Читайте також:

Теги: Польща протест фермер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польща заборонила Комуністичну партію через порушення конституції
Вищий суд Польщі заборонив діяльність Комуністичної партії
3 грудня, 16:50
Україна могла б активніше залучати Польщу до переговорного процесу
«Це було моєю мрією»: Навроцький про роль Польщі у мирному процесі України
15 грудня, 14:39
Польща скасувала пільги на проживання для українських біженців
Польща припинила співфінансування житла для частини українських біженців
17 грудня, 13:12
Завершення технічних робіт відбудеться після обіду 18 грудня
Прикордонники попередили про можливі затримки на кордоні з Польщею: причина
18 грудня, 12:10
У Польщі розбився вертоліт
У Польщі вертоліт впав у лісі: загинули дві людини
1 грудня, 15:24
Чоловікові були пред'явлені звинувачення у погрозах незаконного характеру щодо особи через її національну приналежність
Поліція затримала агресивного поляка, який погрожував продавчині з України
14 грудня, 18:50
Зеленський на зустрічі з Навроцьким 19 грудня
Навроцький передав Зеленському двотомник про Волинську трагедію
20 грудня, 04:56
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
Польща будує «антидроновий купол» за €2 млрд
28 грудня, 15:08
Польща через суд забирає будівлю закритого консульства РФ
Між Польщею та Росією розгорівся дипломатичний скандал
24 грудня, 10:26

Соціум

Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua