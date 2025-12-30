Польські фермери знову вийдуть на протести – деталі

Цього разу польські фермери не будуть блокувати рух на дорогах

У Польщі 30 грудня фермери планують провести черговий загальнонаціональний протест. Він має відбутися з 10:00 до 15:00 годину. Фермери хочуть виступити проти угоди «Меркосур», задля захисту сільських громад. Про це розповідає «Главком» із посиланням на WRP.

Повідомляється, що протест має пройти вздовж головних автошляхів Польщі. Фермери прагнуть продемонструвати єдність та силу фермерської спільноти. До того ж вони не будуть блокувати рух на дорогах. Феремери виставлять свою сільськогосподарську техніку з прапорами вздовж доріг. Протест має пройти під гаслами «СТОП Меркосур» та «На захист польських сіл».

Майбутній протест прокоментував один із його організаторів, Кшиштоф Олейник. «Польський фермер, європейський фермер, жодним чином не захищений від угоди Меркосур. Саме тому ми знову зустрічаємося на дорогах, щоб зобов'язати польський парламент видати резолюцію, яка закликатиме польський уряд однозначно та категорично виступити проти угоди Меркосур. Зараз саме час діяти», – виголосив він.

Протестувальники навіть створили карту місць, де будуть проходити демонстрації. Відомо, що фермери й досі подають заявки на участь у протесті. Тож кількість протестувальників може бути значною та зрости до його початку.

Повідомлялося, що польські фермери планували страйк на кордоні. За інформацією Львівської митниці, сьогодні, 6 вересня, польські фермери планують провести страйк поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині». Акція протесту передбачає блокування вантажного транспорту, що прямує на в’їзд в Україну.

Нагадаємо, як польські фермери виходили на протести через невдоволення що зниження закупівельних цін на полуницю. Фермерам не подобається, що ринок наповнений полуницею з Греції, Іспанії та інших країн, з якими вони не можуть конкурувати через погодні умови.

Раніше «Главком» писав, як минулого року в Польщі протестувальники анонсували відновлення протесту на кордонах 10 грудня 2024 року, якщо до того час їхні умови не виконають. Цього разу обіцяють блокувати весь східний кордон. Про це заявив лідер організації «Ошукане село» Роман Кондров, якого цитують PAP та TOK FM. Раніше фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску з Україною «Медика – Шегині» після того, як до них приїжджав міністр сільського господарства Чеслав Секерський.