Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
фото: Reuters

У столиці Катманду підтоплені вулиці, житлові будинки та храми

Сильні дощі накрили Непал, спричинивши масштабні зсуви ґрунту та раптові повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. Рятувальні роботи тривають, ситуація залишається критичною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Найбільше постраждав східний округ Ілам, що межує з Індією: тут зафіксовано 35 загиблих унаслідок зсувів. Ще дев'ять осіб вважаються зниклими безвісти після повені, а троє загинули від ударів блискавки в інших регіонах країни.

Через стихійне лихо десятки доріг у Непалі стали непроїзними, змито кілька мостів. Частина пасажирів залишилася заблокованою в гірських районах. У столиці Катманду підтоплені вулиці, житлові будинки та храми.

Водночас у сусідньому індійському регіоні Дарджилінг (Західна Бенгалія) внаслідок зсувів загинуло щонайменше семеро людей. Рятувальні служби працюють на місці, продовжується пошук загиблих.

У районі річки Коші на південному сході Непалу рівень води перевищив критичну позначку. Влада відкрила всі 56 шлюзів дамби, заборонивши рух транспорту мостом.

Міжнародний аеропорт Катманду продовжує роботу в штатному режимі, хоча внутрішні авіарейси частково призупинено. Уряд запевняє, що вживає всіх необхідних заходів для допомоги постраждалим.

Варто зазначити, у південно-східній Болгарії, зокрема на чорноморському узбережжі, потужні зливи спричинили масштабні повені, що призвели до значних руйнувань. Найбільше постраждали курортні селища Еленіте, Несебр, Сонячний Берег і Приморсько.

Нагадаємо, в Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок. 

Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає. В Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. 

Теги: Непал дощ негода смерть

