Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Forbes назвав імена нових наймолодших мільярдерів планети
ШІ-стартап Mercor здійснив справжній фурор у Кремнієвій долині
фото: Mercor

Три 22-річні розробники стали наймолодшими мільярдерами світу

Американські підприємці Адарш Хіремат, Брендан Фуді та Сурья Мідха стали новими іконами технологічного світу. Друзі зі школи заснували стартап Mercor у 2023 році, і менш ніж за два роки він перетворився на «єдинорога» з капіталізацією у $10 млрд. У жовтні 2025 року, після залучення інвестицій на суму $350 млн від провідних фондів (Felicis Ventures, Benchmark, General Catalyst), кожен із засновників став власником статків, що оцінюються у $2,2 млрд. Про це пише «Главком» із посиланням на  Forbes.

Mercor – це платформа для підбору персоналу та навчання моделей штучного інтелекту. Стартап використовує власні ШІ-алгоритми для проведення відеоінтерв'ю з кандидатами та їхнього тестування. Платформа дозволяє компаніям (серед яких техгіганти на кшталт OpenAI та Google) миттєво знаходити вузькоспеціалізованих експертів для тренування мовних моделей.

Лише за пів року річний виторг компанії зріс зі $100 млн у березні 2025-го до $500 млн у вересні.

Довгий час рекорд наймолодшого мільярдера, який заробив капітал самостійно, належав Марку Цукербергу – він увійшов до списку Forbes у 2008 році у віці 23 років. Засновники Mercor випередили його на рік. Усі троє виросли в Кремнієвій долині та покинули навчання в престижних університетах (зокрема в Гарварді), щоб повністю присвятити себе бізнесу.

«Якби я не займався Mercor, я б закінчив коледж лише кілька місяців тому», – зазначив Адарш Хіремат в інтерв'ю Forbes. Зараз молоді мільярдери працюють по 14 годин на добу, 6 днів на тиждень, стверджуючи, що попри величезні статки, у них зовсім немає часу на розваги. Їхній приклад став головним доказом того, що ШІ-бум 2025 року здатний створювати капітали швидше, ніж будь-яка інша індустрія в історії.

Раніше один із трьох співзасновників AI-стартапу Mercor 22-річний Брендан Фуді став наймолодшим self-made мільярдером у світі. Він кидає виклик стереотипам про «легковажність» покоління зумерів, заявляючи, що не брав вихідних протягом останніх трьох років. 

Теги: рекорд штучний інтелект Forbes навчання бізнес

