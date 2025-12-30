Головна Світ Соціум
Глава МОЗ Росії заявив про труднощі зі створенням «еліксиру молодості»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
За словами МОЗ, тривалість життя залежить від багатьох факторів
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Мурашко визнає, що створити універсальну «пігулку від старості» поки що складно

У Росії на даний момент немає можливості створити універсальний засіб, який продовжуватиме молодість. Про це заявив глава російського МОЗ Михайло Мурашко, передає «Главком».

«Створити універсальну пігулку від старості поки що буде досить складно. Вона має насамперед, напевно, включати питання регулювання імунної системи. І цей напрямок довголіття сьогодні активно фінансується в нашій країні і за кордоном, оскільки збільшення тривалості життя і, головне, здорового життя є таким, загалом, принциповим для людства», – зазначив Мурашко.

За його словами, російські фахівці «просунулися у продовженні тривалості життя».

Втім, подробиці російський міністр не озвучив, додавши лише, що на можливість тривалого життя впливає низка факторів, включаючи аутоімунні захворювання, цукровий діабет та інші хвороби.

До слова, середню тривалість життя в Росії можна довести до 150 років. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін.

Обіцянка диктатора прозвучала на тлі рекордного скорочення тривалості життя в Росії: згідно з даними Росстату, минулого року показник знизився майже на сім місяців – до 72,84 року. Такого різкого падіння в країні не фіксували з часів пандемії, а якщо виключити її з розрахунків – з 2000 року.

Нагадаємо, під час військового параду в Китаї журналісти зафіксували несподівану розмову між лідерами Китаю, Росії та Північної Кореї. Вони обговорювали тривалість життя. 

Сі Цзіньпін, Володимир Путін і Кім Чен Ин обговорювали тему довголіття. Китайський президент зазначив, що «раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 років ти все ще дитина».

