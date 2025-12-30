Чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку

Обоє загиблих супроводжували Джошуа на поєдинку з Джейком Полом, що відбувся лише тиждень тому в Маямі

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в нігерійському штаті Огун, внаслідок якої загинули двоє його близьких друзів і членів команди – Сіна Гамі та Кевін Айоделе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За даними Нігерійського корпусу безпеки дорожнього руху (FRSC), чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку.

У результаті загинули Гамі та Айоделе, ще одна особа отримала травми, двоє вижили. Джошуа отримав незначні травми й був доправлений до лікарні. Його стан – стабільний.

«Основними причинами аварії були перевищення швидкості та неправильний обгін», – йдеться в офіційній заяві FRSC.

У заяві Matchroom Boxing підтверджено імена загиблих: «З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Сіни Гамі та Кевіна Айоделе – обидва були близькими друзями та невід’ємними членами команди Ентоні Джошуа».

Сіна Гамі, Ентоні Джошуа та Латіф Айоделе

Сіна Гамі був фахівцем із фізичної підготовки, який тісно працював із Джошуа у підготовці до останніх боїв. Латіф Айоделе – особистий тренер і один із найдовіреніших людей у команді боксера.

Обоє супроводжували Джошуа на поєдинку з Джейком Полом, що відбувся лише тиждень тому в Маямі.

Президент Нігерії Бола Тінубу вже висловив співчуття, заявивши, що особисто зателефонував Джошуа: «Я побажав йому швидкого одужання і молився разом із ним. Ей Джей запевнив мене, що отримує найкращу медичну допомогу».

До слова, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».