Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
Чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку
фото: FRSCNigeria/X

Обоє загиблих супроводжували Джошуа на поєдинку з Джейком Полом, що відбувся лише тиждень тому в Маямі

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в нігерійському штаті Огун, внаслідок якої загинули двоє його близьких друзів і членів команди – Сіна Гамі та Кевін Айоделе. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

За даними Нігерійського корпусу безпеки дорожнього руху (FRSC), чорний Lexus, у якому перебував Джошуа разом з чотирма іншими пасажирами, під час обгону втратив контроль та врізався у припарковану вантажівку.

У результаті загинули Гамі та Айоделе, ще одна особа отримала травми, двоє вижили. Джошуа отримав незначні травми й був доправлений до лікарні. Його стан – стабільний.

«Основними причинами аварії були перевищення швидкості та неправильний обгін», –  йдеться в офіційній заяві FRSC.

У заяві Matchroom Boxing підтверджено імена загиблих: «З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть Сіни Гамі та Кевіна Айоделе – обидва були близькими друзями та невід’ємними членами команди Ентоні Джошуа».

Сіна Гамі, Ентоні Джошуа та Латіф Айоделе
Сіна Гамі, Ентоні Джошуа та Латіф Айоделе

Сіна Гамі був фахівцем із фізичної підготовки, який тісно працював із Джошуа у підготовці до останніх боїв. Латіф Айоделе – особистий тренер і один із найдовіреніших людей у команді боксера.

Обоє супроводжували Джошуа на поєдинку з Джейком Полом, що відбувся лише тиждень тому в Маямі.

Президент Нігерії Бола Тінубу вже висловив співчуття, заявивши, що особисто зателефонував Джошуа: «Я побажав йому швидкого одужання і молився разом із ним. Ей Джей запевнив мене, що отримує найкращу медичну допомогу».

До слова, ексчемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа (29-4, 25 КО) сфотографувався з прапором України з логотипом спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан».

Читайте також:

Теги: смерть аварія тренер Ентоні Джошуа ДТП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На 81-му році життя помер Джеймс Мойланя який був дизайнером у Ford
Помер автор ідеї, що допомагає мільйонам автомобілістів по всьому світу
Вчора, 12:31
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
28 грудня, 02:32
На правопорушника складено адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та без посвідчення водія
На Вінниччині за одну ніч чоловік викрав два авто та влаштував на них ДТП
26 грудня, 06:31
Поліцейська у Прилуках вийшла з СІЗО після внесення застави
Поліцейська, яка збила дитину в Прилуках, вийшла під заставу
24 грудня, 15:25
Мрією Сіверта була Олімпіада-2026
Титулований норвезький біатлоніст був знайдений мертвим у готелі
23 грудня, 20:53
Співавтор Call of Duty та розробник Battlefield Вінс Зампелла загинув у ДТП
Творець культової відеогри Call of Duty загинув у ДТП
22 грудня, 23:30
Французький лікар отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег і виглядати героєм
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
18 грудня, 18:53
Ротань змінив клуб після успішного сезону з «Олександрією», під час якого він привів її до другого місця чемпіонату
Ротань отримав рекордний штраф в Українській Прем'єр-Лізі
11 грудня, 18:12
Путін вважав Україну слабкою
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
3 грудня, 08:24

Соціум

Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
Смертельна аварія з Джошуа: ким були загиблі для боксера
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
Де у світі найлегше і найскладніше накопичити на власну квартиру: рейтинг
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
США посилили умови для власників грін-карт. Що треба знати українцям
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво
Майже 60 метеозондів з Білорусі пролетіли над Польщею на Різдво

Новини

В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua