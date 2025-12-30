Головна Світ Соціум
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Путін змушує громадян переходити на контрольований месенджер Max
Державний месенджер Max стає інструментом примусу та контролю в РФ
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Кремль нав’язує громадянам РФ державний месенджер Max під виглядом «зручності» та «безпеки»

У Росії школярів, студентів і батьків змушують встановлювати державний месенджер Max під загрозою недопуску до навчання або ігнорування офіційної комунікації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, у Пензі учнів місцевої гімназії №13 не пустили на новорічну дискотеку, бо вони відмовилися встановити додаток.

Схожа ситуація зафіксована й у Новоросійську: студентів державного морського університету імені Ушакова змушують встановлювати Max під загрозою недопуску до сесії та практики.

Викладачі попередили, що електронні залікові книжки тепер пов’язані з нацмесенджером, а перевірка реєстрації здійснюватиметься поіменно. Крім того, студентів зобов’язують підписуватися на «потрібні» канали в додатку, наголошуючи, що це питання перебуває «під контролем керівництва».

Батьки школярів із Підмосков’я також повідомляють про примусовий перехід шкільних чатів у Max.

Учителям наказують переводити всю офіційну комунікацію в державний месенджер. Тих, хто просить альтернативні канали зв’язку, просто ігнорують.

Окрім того, у Нижньому Новгороді школярі розповідають, що без Max вони фактично втрачають доступ до інформації про навчання, адже розклад, оголошення та завдання публікуються тільки там.

Тоді як на тимчасово окупованих територіях України, зауважили у СЗРУ, цей месенджер взагалі використовується як інструмент ізоляції: він працює лише з російськими та білоруськими SIM-картами, ускладнюючи людям зв’язок із вільним світом.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін пояснив, що вимкнення мобільного інтернету у регіонах країни необхідне для захисту від нальотів та ударів дронів. Путін підписав указ про призов громадян РФ на військову службу в 2026 році.

