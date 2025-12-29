Латвія завершила будівництво бар'єру на кордоні з Росією

Загальна довжина встановленого бар’єру склала близько 280 кілометрів

Латвія офіційно оголосила про завершення масштабного проєкту з будівництва інженерних загороджень уздовж кордону з Росією. Про це повідомила державна компанія Valsts Nekustamie Īpašumi (VNĪ), яка координує реалізацію цього безпекового проєкту.

За словами міністра внутрішніх справ Латвії Ріхарда Козловскіса, будівництво фізичного бар’єру – лише перший етап. Наразі триває впровадження сучасних систем відеоспостереження та технічного моніторингу, які мають забезпечити надійний контроль на східному кордоні Європейського союзу.

Окрім огорожі, облаштовано супровідну інфраструктуру: дороги для патрулювання, технічні платформи, контрольні пункти. У весняний період 2026 року планується почати облаштування понтонних переходів на заболочених ділянках поблизу озера Пітель, що дозволить посилити контроль у важкодоступних місцях.

Загальна довжина встановленого бар’єру склала близько 280 кілометрів. Проєкт реалізується у відповідь на зростання загроз безпеці та нелегальну міграцію. Латвія також завершила аналогічне будівництво бар'єру на кордоні з Білоруссю у 2024 році — там довжина загорожі становить близько 145 км.

Як повідомлялось, Служба безпеки Латвії (СДБ) рекомендує жителям Латвії утриматися від поїздок до Росії або Білорусі під час різдвяних та новорічних свят через високі ризики розвідки, вербування та провокацій.

До слова, у Латвії обговорюють можливість повного демонтажу залізничних колій, що ведуть до кордону з Росією.