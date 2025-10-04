Головна Світ Соціум
Шторм Емі залишив сотні тисяч людей без світла у Великій Британії та Ірландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Sky News

На залізничних маршрутах діяли обмеження швидкості, а деякі лінії були тимчасово закриті

Сильний шторм Емі накрив Велику Британію та Ірландію, спричинивши масштабні перебої в енергопостачанні та значні порушення у транспортній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

В Ірландії у районі Леттеркенні, графство Донегол, загинув чоловік близько 40 років, смерть якого розслідують як пов’язану з погодними умовами.

Пориви вітру сягали 145 км/год, а у деяких регіонах – до 150 км/год, супроводжуючись сильними дощами. Найсильніший вітер спостерігався на шотландському острові Тірі та на острові Капел-Куріг у Північному Уельсі, де випало до 43 мм опадів.

Через шторм без електропостачання залишилися близько 184 тис. домогосподарств у Республіці Ірландія та 50 тис. об’єктів у Північній Ірландії. Метеорологічна служба попередила про небезпечні умови руху, перебої у роботі громадського транспорту та високі хвилі. У Північній Ірландії закрили школи, а мешканцям Донеголу рекомендовано залишатися вдома.

На залізничних маршрутах діяли обмеження швидкості, а деякі лінії були тимчасово закриті. Найсильніші наслідки шторму очікується, що минуть у неділю, коли Емі рухатиметься до Скандинавії.

До слова, у південно-східній Болгарії, зокрема на чорноморському узбережжі, потужні зливи спричинили масштабні повені, що призвели до значних руйнувань. Найбільше постраждали курортні селища Еленіте, Несебр, Сонячний Берег і Приморсько. Повідомляється про трьох жертв

Нагадаємо, в Одесі продовжується масштабна ліквідація наслідків нещодавньої стихії. Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба провів координаційну нараду з місцевою владою та службами, підтвердивши значні руйнування в місті. Станом на зараз в Одесі зафіксовано майже 800 пошкоджених домівок. 

Як зазначають рятувальники, внаслідок стихії загинули 10 людей. Понад 380 людей було врятовано. Жертв стихії більше немає. В Одесі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масштабної стихійної лиха. Наразі тривають відновлювальні роботи. 

