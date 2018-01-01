Снігопади у світі: в Амстердамі через негоду скасували більше двохсот авіарейсів
- Сьогодні, 13:39
-
Розсилка
З відкритих джерел
Ілюстративне фото
Київські аеропорти поки що працюють у штатному режимі
Через снігопади і пориви вітру силою подекуди до 120 км/год в Амстердамі скасували більше двохсот рейсів.
Йдеться про внутрішні рейси, міжнародні – намагаються приймати без перебоїв. Із Києва до Амстердаму сьогодні о шостій ранку вже вилетів один літак, й у ці хвилини здіймається вже другий.
Київські аеропорти працюють у штатному режимі. Проте, зважаючи на потенційне погіршення погоди, у Київському та Бориспільському аеропортах рекомендують уточнювати інформацію щодо майбутніх рейсів.
Раніше повідомлялося, що сьогодні на Черкащині автомобілі масово потрапляють у сніговий полон.
Джерело: ТСН