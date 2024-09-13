Париж більше не є найромантичнішим місцем: туристи знайшли заміну
Париж втратив статус головного напряму для романтичного відпочинку, адже його витіснив острів Мауї
Париж більше не вважається головною столицею романтики. Опитування, проведене аналітиками Talker Research серед більш ніж 2 тис. жителів США, показало дивовижні результати: перше місце у списку найкращих романтичних напрямків посів острів Мауї, який витіснив із п'єдесталу французьку столицю. Про це пише Hindustan Times.
Хоча Париж довгі роки асоціювався з любов'ю та романтикою, він виявився лише на другій позиції, поступившись місцем мальовничим пляжам Гаваїв. Ця зміна здивувала багатьох, оскільки місто кохання завжди було на першому місці у подібних рейтингах. Фактично, більшість американських пар проголосували за Мауї, Гаваї, як найкращий вибір для романтичної відпустки.
Цікаво, що 62% опитаних відзначили, що під час подорожей вони відчувають себе більш романтичними та чутливими.
Майже 70% респондентів висловили впевненість у тому, що спільні поїздки зміцнюють відносини та є важливим етапом для будь-якої пари. Такі подорожі дозволяють краще пізнати одне одного.
До слова, туристи масово критикують столицю Франції.Париж очолив рейтинг міст з найбільшою кількістю людей. На рік на один кілометр квадратний там припадає аж 351 429 людей. Туристи, завдяки яким і вдалося досягнути цього показника, – тепер невдоволені і критикують французьку столицю.
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