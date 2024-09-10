Конгрес США отримав від Байдена засекречений звіт про стратегію щодо війни в Україні – Reuters

Конгрес схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової допомоги для України та країн-союзників протягом двох років після повномасштабного вторгнення Росії.

Помічник у Конгресі підтвердив, що звіт надійшов у понеділок, 10 вересня

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала у Конгрес довгоочікувану засекречену доповідь про свою стратегію щодо російсько-української війни. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три власні джерела.

Помічник у Конгресі підтвердив, що звіт надійшов у понеділок, 10 вересня, але законодавці ще не встигли його переглянути. Два інших джерела, які побажали зберегти анонімність для обговорення секретної інформації, підтвердили, що доповідь була доставлена. Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

У статті нагадується, що Конгрес схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової допомоги для України та країн-союзників протягом двох років після повномасштабного вторгнення Росії. Після кількох місяців затримки очолювана республіканцями Палата представників у квітні прийняла законопроєкт про додаткові витрати на 95 мільярдів доларів США, який включав 61 мільярд доларів на фінансування України,

У рамках цього законопроєкту Конгрес попросив адміністрацію Байдена подати детальну стратегію щодо України до початку червня. Підтримку України Байденом підтримують демократи та багато республіканців у Конгресі. Деякі республіканці, однак, критикували його адміністрацію за те, що Україна обмежена у використанні американського озброєння, яке може вражати цілі глибоко в Росії.

Вашингтон обмежив використання зброї через обмежену пропозицію ракет, відсутність обґрунтування для їх використання, оскільки більшість російських літаків знаходяться поза межами радіусу дії та через побоювання, що це призведе до ескалації конфлікту.

Через кілька тижнів після закінчення кінцевого терміну без звіту деякі члени Конгресу заявили, що вони розчаровані та розглянуть питання про блокування подальшого фінансування України.

У заяві, надісланій Reuters електронною поштою наприкінці серпня щодо звіту, сенатор Джим Ріш, головний республіканець у Комітеті із закордонних справ Сенату, заявив, що підтримує допомогу Україні, але не робить це наосліп.

«Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена - Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її», – заявляв Ріш.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримка західних союзників почала слабшати та дорікнув владі Великої Британії в уповільненні поставок ракет дальнього радіуса. Таку заяву глава держави зробив під час засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Зеленський також звернувся до Лондона і Вашингтона з проханням послабити обмеження на використання зброї для завдання ударів вглиб Росії.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що спецоперація ЗСУ у Курській області «явно поставила Путіна у глухий кут». А непохитна підтримка України є «пріоритетом номер один» для Великої Британії.

Західні партнери продовжать задовольняти пріоритетні потреби України, надаючи їй військову допомогу, але й працюють, щоб допомогти Україні розбудовувати свою довгострокову безпеку. Про це на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині сказав міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що група почула заклик президента Володимира Зеленського, який брав участь в засіданні, до збільшення безпекової допомоги Україні.