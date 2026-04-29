Союзний концтабір: Білорусь та РФ перетворили кордон на пастку для призовників

Втікачі з РФ у пастці – Мінськ почав розвертати призовників

Росіяни, яким заборонили виїзд із країни після отримання повістки, більше не зможуть виїхати за кордон через територію Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Белсат.

У прикордонному комітеті Білорусі підтвердили існування спільної бази осіб, яким обмежено виїзд. Якщо російська сторона вносить громадянина до цього реєстру, білоруські прикордонники відмовляють йому у перетині кордону. Виїзд дозволяється лише у разі відсутності особи у базі та за наявності належних документів.

Нещодавно зафіксовано перший випадок, коли призовника з Санкт-Петербурга не випустили з Мінська. Чоловік отримав повістку на медогляд, після чого в електронному реєстрі автоматично з’явилася заборона на виїзд. Росіянин намагався вилетіти спочатку до Тбілісі, а потім до Єревана, проте отримав відмову.

Правозахисники зазначають, що це свідчить про початок активного обміну даними між Росією та Білоруссю щодо електронних реєстрів військового обліку та повісток. Раніше такий шлях виїзду вважався відносно безпечним для тих, хто намагався уникнути призову.

Нагадаємо, що в Росії запроваджено електронні повістки, які вважаються врученими з моменту їх появи в особистому кабінеті в спеціальному реєстрі. Одночасно з формуванням повістки на призовника накладається автоматична заборона на виїзд з країни до моменту його явки у військкомат.

У вересні минулого року стало відомо про перший прецедент обмеження виїзду за кордон на підставі електронного реєстру військовозобов'язаних. В аеропорту «Шереметьєво» прикордонна служба заблокувала виліт 28-річному росіянину, оскільки він отримав цифрову повістку за три дні до рейсу.

Раніше «Главком» повідомляв, що РФ здійснює заходи з підготовки Білорусі до ймовірного загострення ситуації. Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевнив, що Сили оборони України повністю контролюють обстановку на цьому напрямку.