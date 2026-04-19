Росія готує Білорусь до ескалації: Рада нацбезпеки оцінила реальну загрозу

Якщо Білорусь таки вдасться до провокацій в прикордонні, це стане помилкою Лукашенка

Росія готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в Раді національної безпеки і оборони України наголошують, що у Збройних сил усе під контролем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Як наголосив Коваленко, Білорусь у військовому плані – слабка країна. Білоруси без росіян ні на що не здатні, а російських військ на їхній території небагато. Це винятково інформаційні провокації. Водночас логістика розбудовується, тож йдеться про перспективу можливих дій у майбутньому.

«Тут і зараз військової загрози немає. Наші війська до всього готові. Якщо будуть здійснені провокації проти нас, це стане помилкою Лукашенка. Білоруси зазнають нищівної поразки. Вони можуть втратити навіть свою територію», – відзначає Коваленко.

Він додає: росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку. Їм треба відволікати українські сили на Сумщині, Харківщині тощо.

«Можливі інформаційні провокації. Наші сили у підвищеній готовності. Станом на зараз військової загрози немає», – резюмував Коваленко.

Нагадаємо, за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Російська Федерація пробуватиме втягнути у війну Мінськ.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб «пережити цей складний час».

Раніше президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

До слова, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.