Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль

Ростислав Вонс
За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Російська Федерація пробуватиме втягнути у війну Мінськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», – каже він.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Як зазначив Зеленський, у квітні зберігається високий темп знищення окупантів: росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу.

«Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил», – каже він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб «пережити цей складний час».

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.

Читайте також:

Читайте також

Явка виборців стала найвищою в історії країни аж 77,8%
Здається, епоха Віктора Орбана завершилась
12 квiтня, 21:01
Ворог поширює фейк про дезертирство українських бійців
Росіяни розганяють у мережі фейкове відео про втечу з позицій бійців 36-ї бригади
7 квiтня, 08:17
Російський диктатор Путін
Путін уже програє
2 квiтня, 22:18
Генпрокуратура Білорусі розробила проєкт закону про адміністративну відповідальність за «пропаганду» ЛГБТ у 2024 році
Білорусь ухвалила законопроєкт про заборону «пропаганди» ЛГБТ та чайлдфрі
2 квiтня, 22:03
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
2 квiтня, 03:51
Росіяни вигадали чергову пропагандистську акцію до 9 травня
Спецоперація «МестоПамяти»: Росія мобілізує дипустанови по всьому світу для пропаганди до 9 травня
1 квiтня, 21:09
День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами
День Нацгвардії. Зеленський відзначив бійців нагородами
26 березня, 09:41
Атака на хімічне підприємство «Тольяттіазот» у Самарській області
Вибухова ніч у Росії: під ударом опинилися Саратов, Енгельс і Тольятті
21 березня, 02:52
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10

Президент пояснив, як Україна може допомогти з Ормузькою протокою
Президент пояснив, як Україна може допомогти з Ормузькою протокою
Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку
Зеленський візьме участь у переговорах про Ормузьку протоку
Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ
Президент запровадив санкції проти понад сотні російських командирів та попів РПЦ
«Гарантуватиме захист на десятиліття». Зеленський окреслив стратегічне завдання України
«Гарантуватиме захист на десятиліття». Зеленський окреслив стратегічне завдання України
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС
Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині – МЗС

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Вчора, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
15 квiтня, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
15 квiтня, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
15 квiтня, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
