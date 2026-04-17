Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль

Як зазначив Зеленський, керівництво Білорусі отримало повідомлення про готовність України захищати свою землю

За словами глави держави, Мінськ посилив активність своїх збройних сил

За даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій. Російська Федерація пробуватиме втягнути у війну Мінськ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Доручив відповідними каналами застерегти фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю та незалежність. Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок», – каже він.

За словами президента, він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Як зазначив Зеленський, у квітні зберігається високий темп знищення окупантів: росіянам не вдається перехопити фронтову ініціативу.

«Також фіксуємо намагання окупаційного контингенту провести перегрупування сил – найвірогідніше з метою компенсувати дефіцит особового складу. У звʼязку із цим стає більш очевидним, для чого на території Білорусі підвищили активність збройних сил», – каже він.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає від своїх громадян мобілізуватися, щоб «пережити цей складний час».

Раніше самопроголошений президент Білорусі заявив, що країна готується до війни, оскільки мирного часу чекати не варто. Він хоче, аби його підлеглі були готові воювати, оскільки у такому разі їх будуть боятися і на Білорусь «ніхто не полізе».

Як повідомлялося, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Лукашенко відреагував на заяву президента України Володимир Зеленський, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

До слова, Північна Корея та Білорусь підписали договір про дружбу. Документ підписали під час зустрічі північнокорейського диктатора Кім Чен Ина та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Пхеньяні в четвер, 26 березня. Країни уклали низку угод про співпрацю у сфері дипломатії, сільського господарства, освіти та охорони здоров’я.