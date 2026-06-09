Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США

«Насправді все дорожчає. Скажімо, медичні страховки дуже виросли в ціні: ті, хто платив по $120-150 на місяць, з Нового року вже сплачують по $650-$750»

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа американці та мігранти зіткнулися з різким зростанням вартості життя. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка після початку повномасштабної війни мешкала у Флориді, але згодом переїхала до Європи.

За словами Тетяни Котенко, гучні передвиборчі гасла Дональда Трампа про державну підтримку та виплати так і не втілилися в життя, а фінансове навантаження на населення лише зросло.

«І що у підсумку? Носилися мої коліжанки з роботи з тими чеками – і у підсумку все це затухло. Ніхто нічого не отримав. Це в манері Трампа: все звести нанівець і забути. А якщо у нього про це запитають, він відповість: «Я нічого про це не казав, вас треба звільнити». А насправді все дорожчає», – ділиться спостереженнями українка.

Найбільш відчутним для сімейних бюджетів стало подорожчання медичних послуг: «Скажімо, медичні страховки дуже виросли в ціні: ті, хто платив по $120-150 на місяць, з Нового року вже сплачують по $650-$750».

Ця ситуація безпосередньо торкнулася субсидованих медичних страховок на американському маркетплейсі (Affordable Care Act, відомих як Obamacare). Стрімке зростання вартості з $150 до $650 і більше пов'язане передусім зі зміною податкових пільг після приходу до влади нової адміністрації.

За словами українки, зміна економічної політики зачепила навіть успішних представників середнього класу, які свідомо підтримували республіканців. Журналістка розповіла про реальний випадок зі свого оточення у місті Сент-Пітерсберг (штат Флорида):

«У Сен-Піті у нас був дантист. Він росіянин за походженням, але живе Америці з юних років, отримав там освіту, зв'язків з Росією не має. Він голосував за Трампа. Коли отримував освіту, то скористався студентським кредитом. Цей кредит не має фіксованої суми, але є умова: коли ви вивчитеся і влаштуєтеся на роботу, то впродовж певного періоду часу повинні якийсь процент від свого доходу віддавати як оплату за навчання».

Під час його навчання умови передбачали виплату по $1,5 тис. щомісяця протягом 15 років.

«На момент, коли до влади прийшов Трамп, йому залишалось ще впродовж п'яти років платити по $1,5 тис. Тепер термін виплати у нього збільшився до 10 років, а щомісячний платіж – до $4 тис.», – констатує Тетяна Котенко.

Попри подібні фінансові удари, значна частина американців продовжує сліпо підтримувати чинного президента. Емігрантка пояснює це особливостями менталітету та сімейними традиціями мешканців американської провінції.

«Більшість виборців Трампа – середній клас з сільської місцевості, не дуже обізнані в політиці. Їм просто подобаються гасла республіканців – про те, що Америка понад усе. Їхні батьки все життя голосували за «червоних», і вони продовжують голосувати за «червоних». Їм однаково, Трамп це чи будь-хто інший», – підсумувала Тетяна Котенко.

«Главком» писав, що під час візиту до Шотландії президент США Дональд Трамп заявив, що імміграція «вбиває Європу». Відповідаючи на запитання журналіста, він сказав: «Щодо імміграції – вам краще взятися за розум. Інакше у вас більше не буде Європи. Ви маєте зупинити це жахливе вторгнення, яке зараз відбувається в Європі. Деякі лідери цьому не дозволили статися, і вони не отримують належного визнання». Американський президент не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що не хоче «засоромити інших».