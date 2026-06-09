Журналістка за допомогою штучного інтелекту зробила нові документи



Кореспондентка шведського видання Aftonbladet Ліза Рьостлунд викрила катастрофічні прогалини в системі безпеки очільника уряду Швеції Ульфа Крістерссона. Вона змогла влаштуватися волонтеркою до приватного маєтку, використавши вигадані дані, інформує «Главком».

Журналістка розповіла, що перша леді Швеції публічно запросила добровольців допомогти з ремонтом будівлі, обіцяючи натомість включення до «впливової мережі».

Кореспондентка вирішила теж відправити заявку під вигаданим ім'ям та з фотографією, яку згенерував штучний інтелект. Запит схвалили майже миттєво.

Репортерка Aftonbladet Ліза Рестлунд – змінена штучним інтелектом, щоб її не можна було знайти за допомогою інструментів пошуку зображень

Головні провали безпеки, які зафіксувала репортерка після прибуття:

Відсутність перевірок: Співробітники Служби безпеки Швеції не перевірили у неї ані документи, ані особисті речі.

Співробітники Служби безпеки Швеції не перевірили у неї ані документи, ані особисті речі. Таємний запис: Журналістка безперешкодно пронесла на територію диктофон.

Журналістка безперешкодно пронесла на територію диктофон. Доступ до приватних кімнат: Дружина прем'єра особисто провела гостю до приватної спальні подружжя та залишила її там наодинці на кілька хвилин.

Рьостлунд провела цілий день в оточенні очільника уряду та його родини. Журналістка змогла вільно дізнатися непублічну інформацію про графік прем'єра, плани пересувань та заходи його безпеки.

Почесний професор аналізу розвідувальних даних Лундського університету Вільгельм Агрелл назвав інцидент катастрофою. За його словами, зловмисники могли за цей час встановити прослуховування, закласти вибухівку або провести детальну розвідку будівлі для майбутнього нападу. «Вся безпека там фундаментально порушена», – наголосив експерт.

У Службі безпеки Швеції відхрестилися від скандалу. Речник відомства заявив, що спецслужба відповідає виключно за особисту охорону Ульфа Крістерссона, а не за безпеку приватної нерухомості його родини.

«Служба безпеки відповідає за особисту охорону прем’єр-міністра, але не за охорону відповідної власності. Коли прем’єр-міністр відвідує місця, які ми не охороняємо, ми, природно, враховуємо це у своїй роботі», – заявив речник.

«Главком» писав, що особисті охоронці російського диктатора Володимира Путіна стали тримати напоготові пристрій, який має захистити його від FPV-дронів.

Раніше повідомлялося, що Головне управління розвідки Міноборони України знає про замахи на Володимира Путіна. Спроби вбити російського диктатора були, але поки що невдалі.