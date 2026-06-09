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Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці
Президент Росії Володимир Путін
фото: РІА Новини

Російський президент, як і раніше, в регіони не їздить – з міркувань безпеки

Російський диктатор Володимир Путін у квітні та травні 2026 року став помітно частіше з'являтися на публічних заходах, порівняно з початком року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

Повідомляється, що Кремль намагається штучно підняти його імідж, оскільки офіційні соціологічні рейтинги довіри до очільника РФ продовжують стрімко падати. За даними журналістів, у квітні-травні Путін узяв участь у 60 публічних заходах, тоді як за весь період із січня по березень їх було лише 55.

Для покращення іміджу диктатору навіть організували дві показові зустрічі з «простими людьми»: із його колишньою шкільною вчителькою та дорослим китайцем, із яким Путін колись знайомився ще у 2000 році. Також очільник Кремля здійснив два закордонні візити – до Китаю та Казахстану.

Страх перед регіонами Росії 

Попри зростання активності у Москві, Путін практично повністю припинив робочі поїздки російськими регіонами. Так, з січня по травень 2026 року він офіційно виїхав за межі столиці РФ лише двічі, відвідавши обидва рази Санкт-Петербург. За аналогічний період 2024 року диктатор здійснив 14 регіональних візитів, а у 2025 році – вісім поїздок.

Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що Путін уникає візитів углиб Росії через панічний страх за власну безпеку. За кордоном, у Пекіні чи Астані, забезпечити безпекову інфраструктуру значно простіше, ніж, наприклад, у Рязані чи Кемерово. Характерно, що під час візиту до Казахстану Путіна супроводжував броньовик із відкритим кулеметним гніздом на даху.

Падіння рейтингів

Посилена активність Путіна в медіа збіглася із системним падінням рейтингів схвалення його роботи, яке фіксують навіть державні соціологічні служби РФ. Російські соціологи навіть намагалися змінити методику опитувань, проте це не зупинило падіння підтримки.

Всеросійський центр вивчення громадської думки взагалі перестав публікувати «відкритий» рейтинг схвалення очільника РФ Володимира Путіна після того, як у квітні він упав нижче за 30%.

У квітні результати такого рейтингу становили 29,5% довіри респондентів – найнижчий із початку повномасштабної війни, і більш ніж удвічі менший за ті опитування, коли респондентів одразу питали за довіру до путіна (73,8% у квітні й 72,3% у травні).

«Главком» писав, що у Валдайському районі Новгородської області Росії над майданчиками для зупинки вантажного транспорту зафіксовано появу спеціальних антидронових сіток. Повідомляється, що ці захисні споруди з'явилися всього за дев'ять кілометрів від офіційної заміської резиденції російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, у російській столиці зафіксували розгортання нових зенітних ракетних комплексів «Панцирь-СМД-Е» безпосередньо на дахах цивільних споруд. Росіяни використовують важкі гелікоптери для термінового посилення протиповітряної оборони міста на тлі постійних нальотів далекобійних безпілотників. 

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Теги: росія путін рейтинг

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