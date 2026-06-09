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У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
Розглядається питання евакуації мешканців найближчих будинків
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

У Кизилюрті пролунало одразу три вибухи, а от причини займання не поки невідомі

У місті Кизилюрт у Дагестані ввечері, 9 червня сталася масштабна пожежа на газовому об'єкті. Над промисловою зоною піднявся великий вогняний стовп, який видно за кілька кілометрів, пише «Главком».

За попередньою інформацією, причиною інциденту міг стати прорив газопроводу або аварія на газорозподільній станції. Повідомляється, що газ під високим тиском продовжує виходити назовні та горіти. Як повідомляють росЗМІ, на об'єкті пролунали вибухи, тоді ж спалахнула пожежа.

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За даними місцевих телеграм-каналів, пожежа виникла неподалік автозаправної станції, після чого район довкола місця події оточили екстрені служби. Наразі на місці працюють рятувальники та аварійні бригади. Також розглядається питання евакуації мешканців найближчих будинків.

До слова, у столиці країни-агресора РФ вибухнув легковий автомобіль. Це вже другий аналогічний інцидент у московському регіоні за поточну добу. 

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Теги: пожежа аварія рятувальники Telegram відео

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