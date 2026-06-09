Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
Папа Римський у кабіні пілотів
фото: скрин з відео

Понтифік під час перельоту з Мадрида до Барселони отримав запрошення пілотів летіти з ними у кабіні

Під час свого офіційного візиту до Іспанії Папа Римський Лев XIV здійснив нетиповий для понтифіків жест. Перед вильотом із Мадрида до Барселони він прийняв особисте запрошення екіпажу та провів увесь переліт безпосередньо у кабіні пілотів, інформує «Главком».

Повідомляється, що понтифік перебував у кабіні літака протягом усього рейсу та спостерігав за роботою екіпажу.

Під час повітряного руху Папа Лев XIV махав рукою пілотам винищувачів Повітряних сил Іспанії, які за протоколом безпеки супроводжували пасажирський лайнер.

Одразу після приземлення в Барселоні глава Католицької церкви розпочав свою офіційну промову каталонською мовою, чим виправдав сподівання та викликав значне захоплення місцевої громади.

У вівторок він зустрівся з лідером регіону. Проте ключовим днем його візиту до Барселони буде середа, коли понтифік, серед іншого, візьме участь у відкритті найновішої вежі Храму Спокути Святої Родини.

«Главком» писав, що під час свого виступу в парламенті Іспанії Папа Римський Лев XIV заявив, що сучасний світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію збройних конфліктів, поляризацію суспільства та взаємну недовіру. Понтифік наголосив, що людство наразі стикається з масштабними та руйнівними викликами, які неможливо вирішити виключно силовим шляхом.

До слова, Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. Лев XIV також згадав інші світові конфлікти – в Ірані та Газі, наголосивши, що лише діалог між сторонами може врятувати людей від нових жертв.

Читайте також:

Теги: Іспанія літак Папа Римский

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українка розповіла про реальність життя в Іспанії
«Може розчарувати». Емігрантка назвала недоліки життя в Іспанії
12 травня, 10:15
Літаки виконували у повітрі демонстрацію, коли сталася аварія
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
18 травня, 08:59
12 пасажирів літака зазнали легких травм, а п’ятьох доставили в місцеві лікарні
У США літак на злітно-посадковій смузі на смерть збив людину
9 травня, 21:00
Трамп 14 травня провів переговори із Сі Цзіньпіном
Акції Boeing впали після заяви Трампа про те, що Китай замовив 200 літаків
15 травня, 07:22
Правоохоронці заарештували сина засновника модного бренду Mango
Іспанська поліція затримала сина засновника бренду Mango за підозрою у вбивстві
19 травня, 14:57
Маршрут польоту був відкритий на сайтах відстеження авіарейсів
Літак із міністром оборони Британії втратив GPS-навігацію на три години
25 травня, 05:05
Уряд Швеції схвалив закупівлю до 20 бойових літаків Gripen
Українські пілоти вже навчаються на винищувачах Gripen – міністр оборони Швеції
28 травня, 21:31
Аеропорт у Санкт-Петербурзі скасував десятки авіарейсів
У Санкт-Петербурзі через наліт дронів масово затримуються та скасовуються авіарейси
3 червня, 09:02
Пасажири не встигли на рейс літака авіакомпанії Ryanair
Курйозний інцидент в аеропорту Франції: літак не дочекався 150 пасажирів та полетів без них
3 червня, 22:08

Соціум

Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
Журналістка обдурила спецслужби Швеції та провела день у будинку прем'єр-міністра
Журналістка обдурила спецслужби Швеції та провела день у будинку прем'єр-міністра
Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці
Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці
Кремль знайшов новий спосіб захищати заводи від українських дронів
Кремль знайшов новий спосіб захищати заводи від українських дронів

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua