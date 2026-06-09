Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)

Понтифік під час перельоту з Мадрида до Барселони отримав запрошення пілотів летіти з ними у кабіні

Під час свого офіційного візиту до Іспанії Папа Римський Лев XIV здійснив нетиповий для понтифіків жест. Перед вильотом із Мадрида до Барселони він прийняв особисте запрошення екіпажу та провів увесь переліт безпосередньо у кабіні пілотів, інформує «Главком».

Повідомляється, що понтифік перебував у кабіні літака протягом усього рейсу та спостерігав за роботою екіпажу.

Під час повітряного руху Папа Лев XIV махав рукою пілотам винищувачів Повітряних сил Іспанії, які за протоколом безпеки супроводжували пасажирський лайнер.

Одразу після приземлення в Барселоні глава Католицької церкви розпочав свою офіційну промову каталонською мовою, чим виправдав сподівання та викликав значне захоплення місцевої громади.

У вівторок він зустрівся з лідером регіону. Проте ключовим днем його візиту до Барселони буде середа, коли понтифік, серед іншого, візьме участь у відкритті найновішої вежі Храму Спокути Святої Родини.

«Главком» писав, що під час свого виступу в парламенті Іспанії Папа Римський Лев XIV заявив, що сучасний світ опинився у глибокій духовній і культурній кризі через ескалацію збройних конфліктів, поляризацію суспільства та взаємну недовіру. Понтифік наголосив, що людство наразі стикається з масштабними та руйнівними викликами, які неможливо вирішити виключно силовим шляхом.

До слова, Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. Лев XIV також згадав інші світові конфлікти – в Ірані та Газі, наголосивши, що лише діалог між сторонами може врятувати людей від нових жертв.