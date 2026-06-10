Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дорогий бензин змусив європейців їздити менше - FT

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дорогий бензин змусив європейців їздити менше - FT
Дизель у 12 країнах ЄС подорожчав у середньому на 33,7% порівняно з минулим роком
фото ілюстративне

FT: продажі пального в єврозоні впали на 3,5% – найбільше з жовтня 2023 року

Через різке подорожчання палива внаслідок війни навколо Ірану європейські водії стали рідше заправлятися і скорочують кількість поїздок. Це призвело до найбільшого річного падіння продажів пального в єврозоні з 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Що показали дані Євростату

За даними Євростату, у квітні обсяг продажів автомобільного пального в єврозоні скоротився на 3,5% порівняно з тим самим місяцем 2025 року. Це перше річне падіння з липня 2024 року і найрізкіший спад з жовтня 2023-го. У цілому по ЄС продажі пального знизилися на 2%.

Шість європейських країн зафіксували двозначне скорочення продажів – серед них Німеччина, Норвегія та Австрія. Велика Британія також зафіксувала падіння: британські водії у квітні купили на 10% менше пального, ніж роком раніше – після того як у березні активно запасалися ним.

Чому водії економлять

Причина проста – стрибок цін. За даними Євростату, у квітні дизель у 12 країнах ЄС подорожчав у середньому на 33,7% порівняно з квітнем 2025 року, бензин – на 13,6%. На початку червня середня ціна бензину в ЄС сягнула €1,8 за літр – проти приблизно €1,5 до початку іранського конфлікту наприкінці лютого.

Головний економіст Британського управління національної статистики Грант Фітцнер зазначив, що водії «свідомо економлять пальне після того, як у березні зробили запаси». Роздрібні продавці повідомляють: через зростання цін покупці роблять менше поїздок і відкладають заправку.

Конфлікт навколо Ірану та ціни на нафту

Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти. Після американських і ізраїльських ударів по Ірану наприкінці лютого судноплавство у протоці фактично паралізоване, а ціна нафти Brent тримається близько $94 за барель. Це відбилося на цінах на АЗС по всій Європі.

Паливна криза вже змінює звички покупців на ринку автомобілів. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році продажі електромобілів можуть сягнути майже 30% від усіх проданих авто у світі – оскільки водії прискорено переходять на електротягу через дорожнечу пального.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального через ту саму іранську кризу – запасів авіагасу вистачить на кілька тижнів, після чого можливі скасування рейсів. Раніше «Главком» також писав, що Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів через паливну кризу.

Читайте також:

Теги: Австрія пальне Велика Британія Норвегія криза Електромобілі бензин Європа Німеччина Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держборг України перевищив $213 млрд – понад 100% ВВП на початок 2026, з прогнозом 106% на кінець року
€90 млрд від ЄС. Перемога з прихованими ризиками
29 травня, 20:20
Закер Чоудрі обійматиме посаду лорда-мера у 2026–2027 роках
Новий лорд-мер Бірмінгема ледве зміг прочитати присягу англійською мовою (відео)
22 травня, 09:36
За словами Свириденко, більшість положень нового Митного кодексу будуть зрозумілими як для бізнесу, так і для митників
Кабмін схвалив новий Митний кодекс
28 травня, 15:16
Генерал формулює прямо: армію будують такою, щоб вона мала сенс у реальній війні
Чехія готується до загрози з боку Росії – начальник Генштабу
31 травня, 01:10
Ситуація з пальним у РФ погіршується вже не перший місяць
Уряд РФ готує подорожчання бензину та дизелю для росіян
2 червня, 00:25
Переможну крапку в історичному матчі поставила Дар'я Шаргородська результативним блоком
Українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй
5 червня, 04:40

Соціум

Дорогий бензин змусив європейців їздити менше - FT
Дорогий бензин змусив європейців їздити менше - FT
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
Українка розповіла, наскільки при Трампі подорожчало життя в США
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
Папа Римський здійснив переліт над Іспанією у кабіні пілотів (відео)
У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
Журналістка обдурила спецслужби Швеції та провела день у будинку прем'єр-міністра
Журналістка обдурила спецслужби Швеції та провела день у будинку прем'єр-міністра
Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці
Путін на тлі зниження рейтингів став частіше з'являтися на публіці

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Вчора, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua