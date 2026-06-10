Дорогий бензин змусив європейців їздити менше - FT

Дизель у 12 країнах ЄС подорожчав у середньому на 33,7% порівняно з минулим роком

FT: продажі пального в єврозоні впали на 3,5% – найбільше з жовтня 2023 року

Через різке подорожчання палива внаслідок війни навколо Ірану європейські водії стали рідше заправлятися і скорочують кількість поїздок. Це призвело до найбільшого річного падіння продажів пального в єврозоні з 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Що показали дані Євростату

За даними Євростату, у квітні обсяг продажів автомобільного пального в єврозоні скоротився на 3,5% порівняно з тим самим місяцем 2025 року. Це перше річне падіння з липня 2024 року і найрізкіший спад з жовтня 2023-го. У цілому по ЄС продажі пального знизилися на 2%.

Шість європейських країн зафіксували двозначне скорочення продажів – серед них Німеччина, Норвегія та Австрія. Велика Британія також зафіксувала падіння: британські водії у квітні купили на 10% менше пального, ніж роком раніше – після того як у березні активно запасалися ним.

Чому водії економлять

Причина проста – стрибок цін. За даними Євростату, у квітні дизель у 12 країнах ЄС подорожчав у середньому на 33,7% порівняно з квітнем 2025 року, бензин – на 13,6%. На початку червня середня ціна бензину в ЄС сягнула €1,8 за літр – проти приблизно €1,5 до початку іранського конфлікту наприкінці лютого.

Головний економіст Британського управління національної статистики Грант Фітцнер зазначив, що водії «свідомо економлять пальне після того, як у березні зробили запаси». Роздрібні продавці повідомляють: через зростання цін покупці роблять менше поїздок і відкладають заправку.

Конфлікт навколо Ірану та ціни на нафту

Через Ормузьку протоку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти. Після американських і ізраїльських ударів по Ірану наприкінці лютого судноплавство у протоці фактично паралізоване, а ціна нафти Brent тримається близько $94 за барель. Це відбилося на цінах на АЗС по всій Європі.

Паливна криза вже змінює звички покупців на ринку автомобілів. За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у 2026 році продажі електромобілів можуть сягнути майже 30% від усіх проданих авто у світі – оскільки водії прискорено переходять на електротягу через дорожнечу пального.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що Європа залишилася з мінімальними запасами авіапального через ту саму іранську кризу – запасів авіагасу вистачить на кілька тижнів, після чого можливі скасування рейсів. Раніше «Главком» також писав, що Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів через паливну кризу.