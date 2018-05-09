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    «Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси

    До приїзду рятувальників водії продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів
    У Польщі на автотрасі А2 між Вжешньою та Слупцею перевернулася цистерна з солодощами, на дорогу витекло 24 тонни рідкого шоколаду. Про це повідомляє TVN24. Водій цистерновоза з невідомих причин врізався в бар'єр, який розділяє смуги на автомагістралі. Водій зі зламаною рукою був госпіталізований, а для усунення наслідків аварії прибули
    • Сьогодні, 17:45
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    До приїзду рятувальників водії продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів

    У Польщі на автотрасі А2 між Вжешньою та Слупцею перевернулася цистерна з солодощами, на дорогу витекло 24 тонни рідкого шоколаду. Про це повідомляє TVN24.

    Водій цистерновоза з невідомих причин врізався в бар'єр, який розділяє смуги на автомагістралі. Водій зі зламаною рукою був госпіталізований, а для усунення наслідків аварії прибули співробітники екстрених служб. На даний момент рух по трасі перекрито в обидва боки, з-за чого утворилася гігантська пробка. Водіям рекомендують користуватися іншими автошляхами. Варто відмітити, що траса А2 є дуже важливою, оскільки поєднує Варшаву і Познань.

    Рідкий шоколад на відкритому повітрі швидко застигає, що ускладнює його прибирання. Пожежники, які займаються його збиранням, навіть спеціально проконсультувалися з кондитерами.

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    «Ми зв'язалися з виробником шоколаду. Разом ми погодилися з тим, що вам потрібно використовувати мийні машини під тиском, але це займе якийсь час. Холодний шоколад гірше снігу», - розповів бригадир пожежників Богдан Ковальські.

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    «Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси
    «Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси
    «Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси
    «Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси

    За його словами, водії до приїзду рятувальників продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів. Це ще сильніше ускладнює його прибирання.

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