«Солодка ДТП» у Польщі: 24 тонни шоколаду на асфальті перекрили рух траси

До приїзду рятувальників водії продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів

У Польщі на автотрасі А2 між Вжешньою та Слупцею перевернулася цистерна з солодощами, на дорогу витекло 24 тонни рідкого шоколаду. Про це повідомляє TVN24. Водій цистерновоза з невідомих причин врізався в бар'єр, який розділяє смуги на автомагістралі. Водій зі зламаною рукою був госпіталізований, а для усунення наслідків аварії прибули



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До приїзду рятувальників водії продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів

У Польщі на автотрасі А2 між Вжешньою та Слупцею перевернулася цистерна з солодощами, на дорогу витекло 24 тонни рідкого шоколаду. Про це повідомляє TVN24.

Водій цистерновоза з невідомих причин врізався в бар'єр, який розділяє смуги на автомагістралі. Водій зі зламаною рукою був госпіталізований, а для усунення наслідків аварії прибули співробітники екстрених служб. На даний момент рух по трасі перекрито в обидва боки, з-за чого утворилася гігантська пробка. Водіям рекомендують користуватися іншими автошляхами. Варто відмітити, що траса А2 є дуже важливою, оскільки поєднує Варшаву і Познань.

Рідкий шоколад на відкритому повітрі швидко застигає, що ускладнює його прибирання. Пожежники, які займаються його збиранням, навіть спеціально проконсультувалися з кондитерами.

«Ми зв'язалися з виробником шоколаду. Разом ми погодилися з тим, що вам потрібно використовувати мийні машини під тиском, але це займе якийсь час. Холодний шоколад гірше снігу», - розповів бригадир пожежників Богдан Ковальські.

За його словами, водії до приїзду рятувальників продовжували рух по трасі і в результаті розвезли шоколад на кілька кілометрів. Це ще сильніше ускладнює його прибирання.