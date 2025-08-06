Сонячні затемнення можуть викликати новий туристичний бум у Іспанії

Іспанія готується до туристичного «апокаліпсису затемнення» протягом наступних трьох років

У найближчі три роки на Іспанію чекає унікальне небесне видовище – трилогія сонячних затемнень, два з яких будуть повними. Так, перше повне сонячне затемнення відбудеться 12 серпня 2026 року, а друге – 2 серпня 2027 року. В обох випадках Іспанія стане однією з найкращих зон спостереження за ними в Європі. Про це пише «Главком» із посиланням на The Olive Press.

«Спостерігачі за зірками по всьому континенту вже готуються до цього рідкісного явища, і було запущено веб-сайт, який точно вказує, де і коли можна побачити найкращий краєвид. Затемнення 2026 року занурить частини північної Іспанії в повну темряву, тоді як подія 2027 року зробить те саме на півдні – регіон Андалусія стане епіцентром космічного туризму», – йдеться у статті.

Третє часткове затемнення відбудеться 26 січня 2028 року і завершиться прямо над Піренейським півостровом.

Іспанська влада настільки занепокоєна потенційним напливом мисливців за затемненням – можливо, сотнями тисяч туристів – що сформувала урядову робочу групу з 13 міністерств, щоб запобігти перетворенню події на логістичний кошмар.

Видання зазначає, що місцева влада вже готується до транспортного хаосу, нестачі місць у готелях і навіть дефіциту пального в сільських районах, які, як очікується, будуть переповнені охочими побачити це явище. А оскільки затемнення очікуються в спекотні літні місяці, серйозну стурбованість викликають також теплові удари, лісові пожежі та сплеск дорожньо-транспортних пригод.

Іспанія не хоче ризикувати, особливо після того, як США зіткнулися з аналогічними проблемами під час затемнень 2017 і 2024 років. Кількість смертельних автокатастроф різко зросла під час затемнення 2017 року, і деяким американським штатам довелося оголосити надзвичайний стан перед затемненням 2024 року.

Крім того, представники системи охорони здоров'я попереджають про реальну небезпеку пошкодження очей. Прямий погляд на сонце – навіть під час затемнення – без спеціальних сертифікованих окулярів може призвести до незворотної сліпоти.

Наразі в країні триває річна кампанія з інформування громадськості, під час якої влада закликає населення купувати тільки офіційні окуляри для спостереження за затемненням, а не дешеві підробки.

До слова, іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні. В Іспанії з'явилося місто, де туристів наполегливо просять не приїжджати на вихідні, включаючи п'ятницю. Йдеться про містечко Бріуега у центральній частині країни – воно відоме своїми лавандовими полями та арабськими печерами, які датуються X століттям.

Нагадаємо, 2 серпня 2027 року відбудеться «затемнення століття». У цей день Місяць повністю закриє Сонце на строк до 6 хвилин 22 секунд, що забезпечить найдовший період повного затемнення у 21 столітті