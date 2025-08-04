«Наша ряба» поглинула одного з найбільших виробників м'яса в Іспанії

За словами Косюка, ця угода зміцнює позиції «МХП» як на глобальному ринку, так і в Україні

Українська група компаній «МХП» придбала понад 92% компанії Grupo Uvesa – одного з лідерів виробництва м’яса птиці та свинини в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власника бізнесу Юрія Косюка.

«Переходимо до етапу інтеграції Uvesa. Спираючись на наш міжнародний досвід, ми прагнемо розкрити потенціал компанії та створити нові можливості для зростання. Основою нашої стратегії залишаються партнерство, сталий розвиток і середовище, у якому таланти можуть максимально реалізувати себе», – наголосив Косюк.

«МХП» – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій та ритейлу зі штаб-квартирою в Києві та виробничими потужностями в Україні та на Балканах (Perutnina Ptuj Group). Дочірні підприємства «МХП» працюють у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ, країнах Балканського півострова та інших країнах ЄС. Компанія має понад 15 продуктових брендів, зокрема «Наша Ряба», «Апетитна», «Супер Філео», «Легко!», «Бащинський», Skott Smeat, РябChick та інші.

За словами Косюка, ця угода зміцнює позиції «МХП» як на глобальному ринку, так і в Україні.

Раніше повідомлялося, що «МХП» мала придбати акції за фіксованою ціною €225 за акцію з додатковою умовною винагородою до €21,43 за акцію за певних умов закриття. Зокрема, що компанія сплатить вартість покупки готівкою під час укладання угоди.

4 березня 2025 року група «МХП» отримала схвалення уряду Іспанії на стратегічні інвестиції в Uvesa та її дочірні компанії, що ще більше зміцнило свою позицію як надійного та відповідального інвестора в європейському агропродовольчому секторі.

Нагадаємо, 146,16 млрд грн доходу отримали агрокомпанії з індексу «Опендатабота». Більшу частину бізнесів зі списку належить до фінансово-промислової групи «МХП». На бізнеси з групи «МХП», яким володіє Юрій Косюк, загалом припадає 71% від сукупного доходу та 67% від загального прибутку лідерів галузі.

До слова, 22 січня міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій «МХП» зазнала масштабної хакерської атаки.