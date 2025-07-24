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Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Куди найчастіше їдуть туристи: рейтинг країн
Франція незмінно посідає перше місце серед туристичних країн
фото із відкритих джерел

За даними Всесвітньої туристичної організації, є 20 найбільш відвідуваних країн світу

Світовий туризм повністю відновився після пандемії. У 2024 році кількість міжнародних поїздок досягла 1,47 млрд, повернувшись до доковідних показників. Всесвітня туристична організація (UNWTO) оприлюднила топ-20 найбільш відвідуваних країн, пише «Главком».

Так, беззмінним лідером залишається Франція, яка торік прийняла 102 млн туристів. Основними туристичними місцями стали Париж, Лазурний берег та замки долини Луари.

Друге місце – Іспанія з рекордними 94 млн. гостей, і це попри протести місцевих жителів проти надмірного туризму. Найчастіше мандрівники їдуть до таких міст, як Барселона, Севілья, Мадрид, Малага, Гранада та Сан-Себастьян, а також на острови – Майорка, Ібіца, Тенеріфе та Гран-Канарія.

Трійку лідерів замикають США із 72,4 млн туристів. Найбажаніші місця для відвідування – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско та Лас-Вегас. Четверте місце у Туреччини. Країна привабила 60,6 млн. відвідувачів.

П'яте зайняла Італія. Минулого року її відвідали 57,7 млн людей. Серед найпопулярніших італійських міст – Рим, Венеція, Мілан, Флоренція та Ріміні.

До першої десятки також потрапили Японія, Мексика, Китай, Велика  Британія та Німеччина.

Серед інших найпопулярніших напрямів – Греція, Таїланд, Австрія, Саудівська Аравія, Португалія, Малайзія, Гонконг. Замикають двадцятку найвідвідуваніших місць Нідерланди та Індія.

Експерти зазначають, що, попри економічні труднощі, зростання цін та екологічні протести, люди, як і раніше, активно подорожують.

Туризм є головним рушієм економіки для багатьох країн, сприяючи створенню робочих місць, розвитку інфраструктури та міжнародних зв’язків. США залишаються найбільшою туристичною економікою світу з показником $2,36 трлн у 2024 році.  Про десять країн за розміром їхньої туристичної економіки розповідає Visual Capitalist.

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Теги: Італія рейтинг туризм Індія Гонконг Мадрид Іспанія відпочинок

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