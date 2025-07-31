Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше

У супермаркетах Швейцарії продукти суттєво дорожчі, ніж у інших країнах Європи

У Парижі продуктовий кошик коштує 71 євро, у Мадриді – всього 46 євро

Індекс продуктових цін, складений Deutsche Bank Research Institute, демонструє, в яких європейських містах у 2025 році типовий продуктовий кошик коштуватиме найдорожче. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

На основі даних компанії Numbeo, індекс порівнює вартість продуктів у великих містах світу, включаючи багато європейських. Індекс розраховується на основі виважених цін на повсякденні продукти, включаючи молоко, хліб, яйця, фрукти та м'ясо. Кожному місту надається певний бал, при цьому базовою лінією для порівняння є Нью-Йорк, який оцінюється у 100 балів. При цьому не враховується купівельна спроможність, яка є важливим фактором у порівнянні міст.

Найдорожчі міста Швейцарії

Женева очолила індекс вартості продуктів як найдорожче місто у світі. Її індекс складає 106 балів, що означає, що ціни на продукти на 6% вищі, ніж у Нью-Йорку. Інше швейцарське місто, Цюріх, посідає друге місце за дорожнечею в Європі з показником 103.

Це єдині європейські міста, які дорожчі за Нью-Йорк, який використовується як базовий в індексі. Усі п'ять міст США, включених до Grocery Index (Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес), дорожчі за всі європейські міста – за винятком Женеви та Цюріха. Сан-Франциско також вище Нью-Йорка, набравши 104 бали. Наступні три найдорожчі міста Європи – Осло (78), Париж (71) і Люксембург (66).

Де найдешевші продукти

До групи найдешевших увійшли міста з індексом 55 та нижче. Серед них Будапешт та Варшава (обидва – 37 балів) є найдешевшими європейськими містами у списку. Це означає, що продуктовий кошик вартістю 100 євро у Нью-Йорку коштуватиме лише 37 євро у столицях Угорщини та Польщі. Це на 63% дешевше, ніж у Нью-Йорку.

Серед інших міст із найнижчими цінами на продукти – Стамбул (39), Прага (42), Лісабон (44), Афіни (46), Мадрид (46), Барселона (49), Рим (51), Бірмінгем (51) та Берлін (55).

Не дивно, що індекс також виявляє суттєві відмінності у цінах між містами однієї країни. Наприклад, у Лондоні цей показник становить 62 бали, тоді як у Бірмінгемі – 51.

У світовому масштабі найнижчий показник у Каїра – лише 20 балів. Це означає, що продуктовий кошик у Нью-Йорку коштує вп'ятеро дорожче, ніж у Каїрі.

В Парижі – дорожче, у Мадриді – дешевше

Серед столиць п'яти провідних європейських країн Франція є найдорожчою, а Іспанія – найдешевшою щодо цін на продукти. Їхні індекси такі: Париж (71), Лондон (62), Берлін (55), Рим (51) та Мадрид (46).

Це означає, що якщо в Парижі продуктовий кошик коштує 71 євро, то в Мадриді – всього 46 євро. Таким чином, столиця Франції на 54% дорожча за столицю Іспанії.

Париж також значно дорожчий за Рим (на 39%) і Берлін (на 29%). У порівнянні з Лондоном різниця менша – Париж дорожчий на 15%.

За даними Numbeo, за липень 2025 року Париж залишається найдорожчим містом серед провідних економік Європи. Загальна сума складає 107,20 євро у Парижі, за ним йдуть 89,54 євро у Лондоні, 82,10 євро у Берліні та 79,60 євро у Римі. Мадрид, як і раніше, пропонує найдешевші ціни на продукти – 72,70 євро.

До слова, згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п'яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше ніж 2 тис. євро. Найбільший стрибок вартості за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи

Раніше стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа. Найзаможніші люди світу дедалі частіше переказують золото в офшори через економічну та геополітичну невизначеність, і Сінгапур стає одним із найпопулярніших із них