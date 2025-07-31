Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
У супермаркетах Швейцарії продукти суттєво дорожчі, ніж у інших країнах Європи
фото: Pixabay

У Парижі продуктовий кошик коштує 71 євро, у Мадриді – всього 46 євро

Індекс продуктових цін, складений Deutsche Bank Research Institute, демонструє, в яких європейських містах у 2025 році типовий продуктовий кошик коштуватиме найдорожче. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

На основі даних компанії Numbeo, індекс порівнює вартість продуктів у великих містах світу, включаючи багато європейських. Індекс розраховується на основі виважених цін на повсякденні продукти, включаючи молоко, хліб, яйця, фрукти та м'ясо. Кожному місту надається певний бал, при цьому базовою лінією для порівняння є Нью-Йорк, який оцінюється у 100 балів. При цьому не враховується купівельна спроможність, яка є важливим фактором у порівнянні міст.

Найдорожчі міста Швейцарії

Женева очолила індекс вартості продуктів як найдорожче місто у світі. Її індекс складає 106 балів, що означає, що ціни на продукти на 6% вищі, ніж у Нью-Йорку. Інше швейцарське місто, Цюріх, посідає друге місце за дорожнечею в Європі з показником 103.

Це єдині європейські міста, які дорожчі за Нью-Йорк, який використовується як базовий в індексі. Усі п'ять міст США, включених до Grocery Index (Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес), дорожчі за всі європейські міста – за винятком Женеви та Цюріха. Сан-Франциско також вище Нью-Йорка, набравши 104 бали. Наступні три найдорожчі міста Європи – Осло (78), Париж (71) і Люксембург (66).

Де найдешевші продукти 

До групи найдешевших увійшли міста з індексом 55 та нижче. Серед них Будапешт та Варшава (обидва – 37 балів) є найдешевшими європейськими містами у списку. Це означає, що продуктовий кошик вартістю 100 євро у Нью-Йорку коштуватиме лише 37 євро у столицях Угорщини та Польщі. Це на 63% дешевше, ніж у Нью-Йорку.

Серед інших міст із найнижчими цінами на продукти – Стамбул (39), Прага (42), Лісабон (44), Афіни (46), Мадрид (46), Барселона (49), Рим (51), Бірмінгем (51) та Берлін (55).

Не дивно, що індекс також виявляє суттєві відмінності у цінах між містами однієї країни. Наприклад, у Лондоні цей показник становить 62 бали, тоді як у Бірмінгемі – 51.

У світовому масштабі найнижчий показник у Каїра – лише 20 балів. Це означає, що продуктовий кошик у Нью-Йорку коштує вп'ятеро дорожче, ніж у Каїрі.

В Парижі – дорожче, у Мадриді – дешевше

Серед столиць п'яти провідних європейських країн Франція є найдорожчою, а Іспанія – найдешевшою щодо цін на продукти. Їхні індекси такі: Париж (71), Лондон (62), Берлін (55), Рим (51) та Мадрид (46).

Це означає, що якщо в Парижі продуктовий кошик коштує 71 євро, то в Мадриді – всього 46 євро. Таким чином, столиця Франції на 54% дорожча за столицю Іспанії.

Париж також значно дорожчий за Рим (на 39%) і Берлін (на 29%). У порівнянні з Лондоном різниця менша – Париж дорожчий на 15%.

За даними Numbeo, за липень 2025 року Париж залишається найдорожчим містом серед провідних економік Європи. Загальна сума складає 107,20 євро у Парижі, за ним йдуть 89,54 євро у Лондоні, 82,10 євро у Берліні та 79,60 євро у Римі. Мадрид, як і раніше, пропонує найдешевші ціни на продукти – 72,70 євро.

До слова, згідно з новим звітом Deutsche Bank, ціни на оренду житла в центрах міст Європи продовжують зростати. Лише у п'яти європейських містах середня вартість оренди квартири з трьома спальнями становить менше ніж 2 тис. євро. Найбільший стрибок вартості за останні п'ять років був зафіксований у Південній та Східній Європі. Про це йдеться в нещодавньому звіті Deutsche Bank щодо 67 міст світу та 28 міст Європи

Раніше стало відомо, де найбагатші люди світу ховають статки від наслідків політики Трампа. Найзаможніші люди світу дедалі частіше переказують золото в офшори через економічну та геополітичну невизначеність, і Сінгапур стає одним із найпопулярніших із них

Читайте також:

Теги: Швейцарія фрукти харчування місто Іспанія рейтинг продукти Нью-Йорк Франція Лондон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найповажнішим за віком легковиком став ГАЗ-20 1950 року випуску
Червень 2025 показав спад на ринку вживаних авто в Україні: які авто купляли найчастіше
4 липня, 15:37
ДТЕК зайняв 5 місце у рейтингу найкращих роботодавців в Україні
Названо найкращого роботодавця в галузі енергетики
5 липня, 15:05
Через ворожі атаки у Солом'янському районі було пошкоджено понад 3 тисячі вікон
Названо район Києва, у якому обстрілами пошкоджено понад 10% житлового фонду
2 липня, 16:30
Росія намагається приборкати картопляну кризу
Картопляна криза в Росії означає, що економіка Путіна на межі краху – Telegraph
9 липня, 14:07
Трамп домовився з Coca-Cola про зміну рецепту напою у США
Трамп змінює рецептуру Coca-Cola: агенство Reuters розповіло про погані наслідки для США
18 липня, 19:50
Харків виявився найдешевшим містом серед великих українських міст за різними показниками вартості життя
У якому місті України найдешевше жити: рейтинг
25 липня, 05:21
«Будинок з хлібною лавкою» входить до охоронної зони «Старий Київ» і є унікальним зразком міської садибної архітектури ХІХ століття
Прокуратура вимагає привести до належного стану пам’ятку «Будинок з хлібною лавкою»
21 липня, 23:17
Незаконно забудована земельна ділянка на острові Муромець належить до категорії земель природно-заповідного, водного фонду та зони охоронюваного ландшафту
Незаконна споруда у парку Муромець площею 900 кв.м. Прокуратура йде до суду
24 липня, 08:45
Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу
The Ring оновив рейтинг суперважкої ваги: хто претендує на пояси Усика
Сьогодні, 13:51

Економіка

Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
Ціни на продукти в Європі: де найдорожче і найдешевше
Росія скорочує експорт нафти та втрачає гроші – Bloomberg
Росія скорочує експорт нафти та втрачає гроші – Bloomberg
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою: що слід знати
Євросоюз ухвалив ліміт оплати готівкою: що слід знати
Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план
Трамп хоче інтегрувати криптовалюти в економіку США: Білий дім розробив план
Трамп введе тарифи проти одного з партнерів РФ: названо дату
Трамп введе тарифи проти одного з партнерів РФ: названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
37K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
4404
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
4388
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua