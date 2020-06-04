SpaceX запустила на орбіту ще 60 інтернет-супутників: відео



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SpaceX запустила на орбіту ще 60 інтернет-супутників

Зараз на орбіті Землі вже знаходяться 420 інтернет-супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила запуск ракети Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками системи Starlink. Тепер на орбіті Землі вже знаходяться 480 супутників.

Про це повідомляє SpaceX у Twitter.

Запуск відбувся зі стартового комплексу на мисі Канаверал 3 червня о 9:25 p.m. EDT (4 червня о 4:25 за київським часом).

Нова група супутників Starlink буде виведена на еліптичну орбіту висотою від 212 до 386 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою 550 км.

Зазначимо, що ракета-носій Falcon 9 до цього використовувалася у місію Telstar 18 VANTAGE в вересні 2018 року, місії Iridium-8 в січні 2019 року і двох запусках Starlink в травні 2019 року і в січні 2020 року.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

В SpaceX наголосили, що у цій місії запущено перший супутник Starlink з козирком, який розгортається, щоб запобігти потраплянню сонячного світла на відзеркалювальні поверхні апарата.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Після попереднього запуску, астрономи скаржилися на яскравість супутників, які заважають спостереженнями. Апарати Starlink дуже добре видно в нічному небі через кут сонячних панелей, що відбивають світло. У SpaceX пообіцяли вирішити проблему надмірної яскравості апаратів.

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Президент США Дональд Трамп назвав запуск Crew Dragon «тріумфальним поверненням до зірок».

31 травня астронавти, які прибули на Міжнародну космічну станцію на кораблі Crew Dragon, приєдналися до екіпажу станції.