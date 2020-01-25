Спалах коронавірусу у Китаї: загинули вже 39 людей



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У Китаї зростає кількість летальних випадків у результаті зараження новим типом коронавірусу

Число інфікованих становить 729 осіб

Кількість зафіксованих летальних випадків у результаті зараження новим типом коронавірусу в китайському місті Ухань збільшилася до 39.

Про це повідомляє видання Global Times із посиланням на китайські органи охорони здоров'я.

Відзначається, що число інфікованих становить 729 осіб.

Як відомо, коронавірус дістався Європи: підтверджено два випадки зараження у Франції. Також Непал повідомив про перший випадок зараження на коронавірус.

Зазначимо, що в Україні зафіксовано три випадки підозри на коронавірус.

Клінічні випробування вакцин проти коронавірусу можуть розпочатися влітку.

До слова, Китай виділив $144 млн на боротьбу зі смертельним коронавірусом.

Як повідомлялось, через спалах коронавірусу літаки з Китаю в Україні зустрічатимуть санітарні команди МОЗ.