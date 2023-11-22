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Спецслужби Росії можуть бути причетні до блокування кордонів України: розслідування

Діана Гасюк
glavcom.ua
Спецслужби Росії можуть бути причетні до блокування кордонів України: розслідування
фото з відкритих джерел

Те, що відбувається на польсько-українському кордоні, не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки російських активних заходів

Польські перевізники, які організували блокування прикордонних пунктів на кордоні з Україною, можуть мати зв'язки з російськими спецслужбами. Згідно з агентством, встановлено, що учасники акцій на польсько-українському та словацько-українському кордонах пов'язані з особами, які підтримують зв'язки з Російською Федерацією. Про це пише інформагентство Guildhall.

Зокрема, за даними журналістів, офіційним організатором блокування кордону Польщі з Україною є Рафал Меклер, польський громадянин і власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport. Він також є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи і незалежності» в Люблінському воєводстві, що має тісні зв'язки з Росією.

Зокрема, лідер партії Януш Корвін-Мікке, виступав із закликами щодо визнання окупації Криму і сам відвідував анексований півострів у 2015 році, де зустрічався з керівником російської окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксьоновим.

«Конфедерація свободи і незалежності» пов'язана також з іншою польською правою організацією – «Всепольська молодь», яка має давні зв'язки з Російським імперським рухом, який, за даними агентства, серед іншого, займався вербуванням терористів для угруповань «ДНР» і «ЛНР».

На думку журналістів, те, що відбувається на польсько-українському кордоні, не перший епізод участі польських перевізників у кампаніях, які мають ознаки російських активних заходів.

«З початком російського вторгнення в Україну Rafał Mekler Transport і ціла низка інших польських компаній, учасників поточних протестів, зокрема Kam-Trans, Jata-Trans, Bor-Tom, Glt Polska, KMS Logistyka і Peo-Trans, неодноразово проводили акції з вимогами скасування антиросійських санкцій», – уточнюють розслідувачі.

Зокрема 16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції зі співзасновником пов'язаної з РФ партії «Конфедерація свободи і незалежності» і лідером «Конфедерації польської корони» Гжегожем Брауном.

За інформацією джерел, 2018 року Ґжеґош Браун зустрічався в Москві з журналістом видання Russia Today Леонідом Свиридовим, якого було депортовано з Польщі за шпигунство на користь Росії.

«Також Гжегош Браун бере особисту участь у заходах зі згаданою організацією «Всепольська молодь». Ця організація також має зв'язки з воєнізованим праворадикальним угрупованням «Задружне коло», яке співпрацює з неонацистським угрупованням «Русів», що воює нині у лавах російської армії на території України», – повідомляють журналісти.

Інший учасник акції на польсько-українському кордоні, власник компанії PEO-Trans – громадянин Республіки Білорусь Віктор Гордеюк. Аналіз його соціальних сторінок профілів з'ясувати, що він навчається в одному з провідних військових навчальних закладів Білорусі. Його рідний брат, Андрій Гордеюк, служить у 38-й окремій десантно-штурмовій бригаді білоруської армії.

За даними розслідувачів, організаторами акції в Словаччині виступили представники громадської організації «Союз автоперевізників Словаччини» (UNAS). Їх підтримала антиєвропейська праворадикальна партія «Наша Словаччина», яка прагне «відновлення дружніх зв'язків» із Росією.

«Лідер цієї організації, словацький політик Маріан Котлеба, у 2014 році написав листа колишньому президенту України Віктору Януковичу, де порівняв Революцію Гідності з тероризмом».

Як повідомлялося, польські перевізники посилюють акції протесту на польсько-українських пунктах пропуску. У найближчий час вони мають намір заблокувати ще один пункт пропуску – у Медиці в Підкарпатському воєводстві. 

Також польські перевізники мають намір продовжити блокаду найбільшого пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною до лютого 2024 року.

Теги: Білорусь Словаччина партії Радикальна партія молодь

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