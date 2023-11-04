Політик пояснив, чому буряти йдуть воювати проти України

Завдяки політиці Путіна економічне становище в національних регіонах є жахливим

Політика кремлівського диктатора Путіна створила жахливе економічне становище в національних регіонах РФ, тому молодь вимушена йти на контрактну службу до російської армії. Про це розповів бурятський опозиційний політик, співголова демократичного руху «Буряад-Монгол Ерхетен» Доржи Дуганов у ефірі «Еспресо».

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«Це вже стара історія 10-річної давнини про знаменитих бурятських танкістів та й про інше. Але треба розуміти, що буряти від самого початку не йшли проти України, а просто пішли заробляти гроші на контрактну службу до російської армії. Оскільки завдяки політиці Путіна, московського керівництва, економічне становище в національних регіонах є жахливим та катастрофічним, відповідно, молодь не має іншого шляху, як іти на військову службу, де вони можуть хоч щось собі заробити. І в підсумку – потрапляють у цю м'ясорубку», – прокоментував бурятський опозиційний політик.

Доржи Дуганов нагадав, що велика частина жителів Бурятії є української національності, і завжди всі жили дружньо, як братські народи, ніколи не було жодних протиріч та претензій один до одного.

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Нагадаємо, влада Бурятії планує замість дитячих майданчиків та ремонту дворів спонсорувати війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що пів тисячі бурятів втекли з України після появи у ЗСУ Himars.

До слова, у РФ військові комісаріати роздають повістки навіть тим, хто не повинен підлягати мобілізації. Особливо ця тенденція помітна у регіонах, які вже зазнали чи не найбільших втрат у війні проти України – Якутії та Бурятії.