Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
Делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром здійснила незаконний візит на окуповану територію Луганської області
Кремль виділив агломерацію тимчасово окупованих міст Луганщини – Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного – під повний контроль свого суб’єкта, Республіки Татарстан. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«Делегація з республіки Татарстан на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на ТОТ Луганської області. Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта – Республіку Татарстан», – йдеться у повідомленні.
Зазначається. що делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати «відновлення інфраструктури» та ініціювання будівельних проєктів у регіоні. Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як «безгосподарне».
За інформацією ЦНС, протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору «Заречье». Паралельно з заходами, спрямованими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.
У межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою «Готов к труду и обороне (ГТО)» – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як «Юнармия» чи молодіжний актив путінської партії «Единая Россия».
Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна.
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