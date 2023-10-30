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Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кремль передав під контроль Татарстану частину окупованої Луганщини – Центр спротиву
фото з відкритих джерел

Делегація з Татарстану на чолі з її прем’єр-міністром здійснила незаконний візит на окуповану територію Луганської області

Кремль виділив агломерацію тимчасово окупованих міст Луганщини – Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного – під повний контроль свого суб’єкта, Республіки Татарстан. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Делегація з республіки Татарстан на чолі з її прем’єр-міністром Алєксєєм Єсошиним здійснила незаконний візит на ТОТ Луганської області. Особливу увагу вони приділили місту Лисичанськ. А все тому, що кремль виділив агломерацію Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Рубіжне під повний контроль свого суб’єкта – Республіку Татарстан», – йдеться у повідомленні.

Зазначається. що делегація заявляла про реалізацію показових проєктів, які мають демонструвати «відновлення інфраструктури» та ініціювання будівельних проєктів у регіоні. Також для робітників, які прибувають з цього регіону місцеві окупаційні адміністрації виділяють житло, яке раніше окупантами було визнане як «безгосподарне».

За інформацією ЦНС, протягом жовтня близько двохсот дітей були вивезені до казанського табору «Заречье». Паралельно з заходами, спрямованими на зміну їх національної самоідентифікації також проводився фіджитал-змагання (поєднання віртуальних ігрових середовищ та реальних фізичних ігор). Не виключено, що надалі дітей агітуватимуть у підрозділи управління дронами на полі бою.

У межах цієї політики Татарстан фінансуватиме відкриття центрів тестування за програмою «Готов к труду и обороне (ГТО)» – осучасненою російською формою спортивно-парамілітарного виховання молоді з обов’язковою пропагандистською складовою та агітацією до участі в таких парамілітарних організаціях як «Юнармия» чи молодіжний актив путінської партії «Единая Россия».

Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти розпочали розподіл відібраного у підприємців майна.

Теги: Луганщина партії россия

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