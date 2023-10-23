Україна посилює ППО на кордоні з Білоруссю (відео)

Зенітні кулеметні установки – це адекватна відповідь ворогові на його стратегію

Мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України

На півночі України триває підготовка та формування нових вогневих груп ППО. Вони чудова альтернатива високоякісним зенітним ракетам, на витрату запасу яких при знищенні цілей розраховує РФ. Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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«У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів», – йдеться в повідомленні.

Наєв зазначив, що мобільні вогневі групи відіграють важливу роль у захисті повітряного простору України.

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«Вдень і вночі в режимі 24/7 ці екіпажі вирушають на завдання зі знищення повітряних цілей ворога. Зенітні кулеметні установки – це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони», – каже генерал.

За словами Наєва, агресор розраховує на те, що по його БПЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість, як додає генерал, зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту.

Нагадаємо, російські загарбники тримають на території Білорусі три бойових літаки Су-30СМ та два літаки-розвідники Су-24МР повітряно-космічних сил РФ.

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За повідомленням розвідки, Росія вважає своїм стратегічним завданням втягнути білоруську армію у наземну операцію у війні проти України.